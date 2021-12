Que signifie le code couleur des tubes de dentifrice | La vie

Internet est une source inépuisable de sagesse, mais aussi de fausses informations qui s’emportent malheureusement par un raz-de-marée. Il y a des canulars sur à peu près n’importe quoi, même quelque chose d’aussi simple que les marques sur les tubes de dentifrice.

Si vous cherchez sur le net, vous trouverez de nombreuses publications qui précisent que les petits carrés de couleur que vous pouvez trouver au bout des tubes de dentifrice sont en fait un code couleur qui indique les ingrédients du produit.

Le niveau de détail est tel que on peut même trouver la signification exacte de ce supposé code secret du dentifrice: vert s’il est composé uniquement d’ingrédients naturels, bleu s’il s’agit d’un mélange d’ingrédients naturels et médicinaux, rouge s’il contient des ingrédients naturels et chimiques, et noir, le plus courant, s’il ne contient que des produits chimiques.

De toute évidence, les utilisateurs sont découragés d’acheter des dentifrices avec des marques rouges et noires, car ce sont soi-disant ceux qui utilisent des produits chimiques dans leur formulation.

Comme c’est souvent le cas, la réalité est bien moins impressionnante ou complotiste que les canulars sur internet.

Comme l’indique le fabricant Colgate, ils ne marquent pas les dentifrices avec des carrés de couleur pour tenter de tromper les consommateurs et leur cacher les ingrédients. C’est-à-dire qu’ils font partie de tous ces objets du quotidien qui ne sont pas utilisés pour ce que vous pensez.

« Ces carrés aident à la fabrication des tubes de dentifrice en indiquant aux capteurs de lumière où se trouve l’extrémité du tube afin qu’il puisse être coupé et scellé correctement », déclarent-ils sur leur propre site Web.

Eh bien, vous savez, pour connaître les ingrédients du dentifrice ne regardez pas la couleur du petit carré au bout du tube, cela ne veut absolument rien dire, du moins pour nous, consommateurs. C’est un canular très répandu auquel il ne faut pas croire.

C’est aussi simple que de les rechercher sur leur emballage, en fait la plupart de leurs ingrédients sont communs à tous les dentifrices commerciaux.