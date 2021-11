Que signifie le signe de tête du Royaume-Uni pour Covaxin pour l’Inde ? Guide complet des destinations où les personnes atteintes de Bharat Biotech jab peuvent voyager

Les voyageurs en provenance d’Inde avec Covaxin et Covishield n’ont plus à se mettre en quarantaine.

Le Royaume-Uni inclut Covaxin dans sa liste approuvée ; Ce que cela signifie pour les voyageurs en provenance d’Inde et d’autres pays, vous pouvez voyager avec le vaccin Jab de Bharat Biotech.

Après les États-Unis et plusieurs autres pays, le gouvernement du Royaume-Uni a donné son feu vert au Covaxin de Bharat Biotech pour figurer dans sa liste de vaccins Covid approuvés pour les voyageurs internationaux. Cette nouvelle survient plus d’un mois après que Covishield, développé conjointement par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et fabriqué par le Serum Institute indien, a été ajouté à la liste et que l’OMS a approuvé Covaxin la semaine dernière. Les modifications apportées au nouvel avis aux voyageurs au Royaume-Uni entrent en vigueur le 22 novembre à 4 heures du matin.

Alex Ellis, haut-commissaire britannique en Inde, s’est rendu sur Twitter lundi pour annoncer la « bonne nouvelle que les voyageurs indiens au Royaume-Uni immolés avec les deux doses de Covaxin n’ont plus à s’isoler ».

La ministre britannique des Affaires étrangères, Lizz Truss, a également annoncé que la liste britannique des vaccins reconnus pour les voyages entrants a été élargie pour accueillir des millions d’autres de partout, y compris davantage de personnes vaccinées aux États-Unis, en Inde et au Canada. De plus, les chinois Sinopharm et Sinovac ont également été ajoutés à sa liste de vaccins Covid approuvée pour les voyageurs entrants.

Pays qui approuvent Covaxin et autorisent les voyages directs

Les États-Unis ont levé leurs restrictions de voyage Covid-19 après 20 mois et approuvent tous les vaccins approuvés par la FDA et l’OMS pour les voyageurs entrants à partir du 8 novembre.

Outre les États-Unis et le Royaume-Uni, d’autres pays comme Oman, le Népal, le Paraguay, la Suisse

. La Guyane, le Sri Lanka, le Zimbabwe, l’Estonie L’Iran autorise l’entrée des voyageurs en provenance d’Inde qui termineront la vaccination contre le Covid-19 avec Covishield ou Covaxin. Certains pays comme l’Iran, le Zimbabwe, cependant, ont exigé un rapport RT-PCR négatif ainsi qu’un certificat de vaccination pour que les voyageurs puissent ignorer l’auto-quarantaine.

Des pays comme l’Australie, la Grèce, l’île Maurice, le Mexique et les Philippines ont approuvé le Covaxin mais n’ont pas de pacte de bulle d’air direct avec l’Inde qui autorise les vols directs. Par conséquent, les passagers doivent emprunter des itinéraires alternatifs pour voyager.

Le ministère des Affaires étrangères (MEA) a contacté un certain nombre de pays pour obtenir l’approbation du vaccin. La MEA est également en discussion avec ses homologues d’autres pays au sujet de l’approbation de Covaxin.

Ce que l’approbation de Covaxin au Royaume-Uni signifie pour les voyageurs en provenance d’Inde

Les voyageurs en provenance d’Inde n’ont plus à s’auto-mettre en quarantaine. Que ce soit les étudiants indiens qui doivent rejoindre la session universitaire d’automne dans les pays européens, ou les aspirants à un emploi qui doivent voyager au Royaume-Uni, ou un blogueur de voyage impatient d’explorer l’Europe post-pandémique, tous les plans de voyage ne seront plus dans les limbes.

Si vous avez reçu un cours complet de l’un des vaccins approuvés au moins 14 jours avant votre arrivée en Angleterre, vous êtes autorisé à entrer sans auto-isolement. Cependant, le jour où vous prenez votre dernière dose ne compte pas comme l’un des 14 jours, selon le manuel d’orientation des voyages du gouvernement britannique.

Ceux qui ont eu COVID-19 et n’ont eu qu’une seule dose d’un vaccin à 2 doses doivent suivre les règles pour les arrivées non vaccinées.

Pendant ce temps, tous les moins de 18 ans sont venus en Angleterre. Ils seront désormais traités comme entièrement vaccinés à la frontière et seront exemptés des exigences d’auto-isolement à l’arrivée, des tests du jour 8 et des tests avant le départ.

De plus, l’inscription d’urgence du vaccin de Bharat biotech signifie également qu’il peut être expédié vers des pays qui s’appuient sur les directives WHI pour les décisions réglementaires. Les pays peuvent également désormais accélérer leur processus d’approbation réglementaire pour importer Covaxin et administrer ses doses à leur population. Des organismes mondiaux comme le Fonds international des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) peuvent également se procurer les doses de Covaxin à distribuer aux pays qui en ont besoin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.