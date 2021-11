Que signifie Marvel’s Eternals pour le reste de la phase 4 ?

Le MCU a beaucoup de fers au feu alors que la première année de la phase 4 voit son troisième film. Voici ce qu’il faut garder à l’esprit.

Nous pouvons maintenant dire que la phase 4 de Marvel est bel et bien en cours après quatre émissions de télévision et trois films tous sortis au cours de la même année. Pourtant, le volume considérable de contenu MCU qui a été publié cette année rend le fait que nous n’avons vraiment pas une tonne d’informations sur la phase 4 d’autant plus déroutant. Nous ne savons toujours pas quelle équipe (le cas échéant) formera pour remplacer les Avengers décimés, nous ne savons pas qui des méchants nouvellement introduits sera la plus grande menace, et nous ne savons pas comment le multivers entrera en jeu. .

Pour couronner le tout, nous avons encore une émission et un film de plus au coin de la rue – Hawkeye, présenté en première à la fin de ce mois sur Disney + et Spider-Man: No Way Home en salles en décembre.

Malgré ces mystères persistants, The Eternals a fourni des indices – et des informations pertinentes – quant à notre propre compréhension continue de la phase 4. Les questions peuvent ne pas être complètement répondues – et en fait, il y en a encore plus dans le mélange maintenant –mais nous sommes en mesure d’avoir une meilleure vue d’ensemble maintenant que ces nouveaux personnages sont officiellement entrés dans le MCU. Donc, dans cet esprit, nous avons décomposé certains des plus grands nouveaux concepts, informations et indices potentiels qu’Eternals a mis à l’honneur pour le reste de la phase 4.