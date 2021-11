Bien que certaines de ses opinions soient bien en dehors de l’opinion dominante, Omarova représente une opinion de plus en plus courante parmi les régulateurs selon laquelle la crypto doit être placée sous leur joug. Amatrice progressiste et autoproclamée du capitalisme américain, Omarova soutient à la fois une monnaie numérique de banque centrale en « dollar numérique » et des banques publiques. La crypto, dit-on, est une distraction.

Share