L’Espagnole a publié un aperçu de sa nouvelle chanson.

Rosalía a surpris tous ses fans en donnant un aperçu de sa nouvelle chanson, « Saoko » qui fera partie de son troisième album, « Motomami », et depuis lors, de nombreux fans se sont interrogés sur la signification du titre.

C’est via son compte TikTok que la chanteuse catalane a partagé un clip dans lequel on entend un passage de la chanson, alors qu’elle descend de sa moto et s’allonge dans l’herbe, à côté de son petit-ami : Rauw Alejandro.

Que signifie « Saoko », le nom de la nouvelle chanson de Rosalía ?

Ce sera sûrement jusqu’à la première de la chanson lorsque Rosalía elle-même révélera ce que le mot « Saoko » signifie pour elle, mais pour l’instant, nous pouvons vous parler de certaines des significations que cette expression a.

La chose la plus proche du mot « Saoko » est un terme d’origine africaine qui a atteint certains pays d’Amérique latine et s’écrit « Saoco ». On a l’habitude de dire : rythme, joie, musique et bon mouvement, quelque chose que Rosalía espère sûrement que ses fans ressentiront en écoutant sa chanson.

Papa Yankee et Wisin et avait-il utilisé le mot « Saoco » ?

Il est probable que le changement de la lettre « c » en « k », dans le mot qui intitule la nouvelle chanson de Rosalía, est dû au fait qu’en 2004, Daddy Yankee et Wisin ont sorti une chanson avec ce nom.

En plus de tout ce qui précède, le site espagnol Los 40 souligne que « Saoko » peut également faire référence au célèbre chanteur cubain Wilson Manayoma Gil, connu sous le nom de Wilson Saoko.

Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez le voir ! :