Que signifie un Live Gig NFT pour l’industrie de la musique?

Le tokenizing des droits à un spectacle en direct peut-il résoudre les futures réservations? Chez Viberate, la plateforme de recherche et d’analyse de la musique basée sur la blockchain, nous allons bientôt tester le concept en partenariat avec le marché des actifs numériques Blockparty.

La pièce partenaire suivante vient de Vasja Veber, co-fondatrice de Viberate.

La prochaine baisse de NFT (la sortie et les enchères ultérieures de 24 heures de jetons non fongibles) sera vérifiée par Viberate et présentera le travail de Techno DJ UMEK de renommée mondiale. Plus précisément, trois remix exclusifs de la chanson à succès «Lanicor» de UMEK en 1999, une performance en direct et un concert en direct. Le propriétaire du NFT d’UMEK achètera ainsi les droits de l’un de ses remix originaux, réservera UMEK pour un événement en ligne exclusif, ou le réservera pour une performance live réelle.

Jusqu’à présent, nous avons vu plusieurs concepts NFT, allant des albums à collectionner, des billets VIP et de l’art numérique. Mais ce que les NFT – et la technologie blockchain en général – peuvent également faire pour un artiste musical, c’est ouvrir une nouvelle façon plus transparente d’organiser et de gérer les réservations, que l’artiste soit soutenu par un grand label ou qu’il travaille de manière indépendante. L’acheteur d’un tel NFT peut également être un fan qui souhaite réserver un artiste directement, ou lui montrer son soutien. Ces opportunités sont celles qui nous excitent le plus.

L’industrie a été dans une sorte de limbe cette année. Comme il n’y a pas d’événements en direct, les artistes essaient de se débrouiller en diffusant leurs performances, mais il n’y a pas de réponse claire quant à quand et comment les choses reviendront à la normale – ou même ce que “ normal ” signifiera d’ici là. Nous espérons prouver trois points avec notre drop NFT: que tout artiste peut s’assurer qu’il a une réservation qui l’attend une fois que les concerts en direct sont de retour sur la photo, que les conditions de cette réservation sont convenues en toute sécurité à l’avance et que les NFT sont un moyen pour les fans de soutenir directement leurs artistes préférés.

Si le concept est validé et que l’industrie montre de l’intérêt, Viberate prévoit de fournir l’option de frappe de jetons de concert à près d’un demi-million d’artistes musicaux dans notre base de données, ainsi que de frapper des identifiants d’artistes NFT via un processus de vérification sécurisé. Ces ID NFT agissent alors comme un certificat d’authenticité, rassurant l’acheteur que le contenu provient bien d’un artiste vérifié, et non de quelqu’un d’autre vendant son contenu.

La sortie NFT d’UMEK sera lancée sur Blockparty le jeudi 29 avril 2021 à 20h00 GMT + 1 (15h00 EST).