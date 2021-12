Adam Molina / Autorité Android

L’anneau lumineux (ou barre, sur certains appareils Echo Show) est l’un des éléments les plus emblématiques des haut-parleurs Echo d’Amazon. Mais comme vous le savez probablement, il n’est pas là uniquement pour le divertissement. Voici ce que signifient les différentes couleurs des bagues d’Alexa.

RÉPONSE RAPIDE

Le bleu signifie que votre Echo écoute ou répond à une commande vocale. Le jaune est un message, un rappel ou une alerte de notification, le vert est un appel ou un Drop In, et le violet (généralement) indique le mode Ne pas déranger. Le blanc signale les changements de volume ou Alexa Guard passe en mode Absent. Orange signifie qu’un appareil est en mode configuration ou essaie de se connecter à Internet. Le rouge signifie que les microphones et/ou une caméra sont désactivés, ou qu’un Echo ne peut pas du tout accéder à Internet.

PASSEZ AUX QUESTIONS CLÉS

Que signifient les anneaux colorés d’Alexa ?

La plupart du temps, la seule couleur que vous remarquerez est bleu. Le bleu fixe indique que votre Echo écoute une commande vocale après avoir entendu votre mot de réveil, qui est « Alexa » par défaut. Lorsque la commande est terminée, une lueur bleue vous indique qu’elle est en cours d’exécution. Vous verrez également une rotation bleue lorsque vous allumez un appareil, mais seulement pendant quelques secondes.

L’une des premières couleurs que vous verrez sur n’importe quel nouvel Echo est Orange. Généralement, une lumière orange tournante signifie que l’enceinte est en mode d’appairage, c’est-à-dire prête à être configurée. Une fois l’appairage terminé, le même voyant signifie que votre enceinte essaie de se connecter à Internet. Cela pourrait être un mauvais signe si cela dure, car un Echo est normalement connecté 24h / 24 et 7j / 7.

blanc signale le plus souvent des changements de volume — plus la bague est allumée, plus le volume est élevé. La seule variation de cette couleur est un motif en rotation, montrant qu’Alexa Guard est en mode Absent. Guard est une fonction de sécurité en option qui écoute des choses comme les détecteurs de fumée ou le bris de verre. Il doit être réglé sur le mode Absent pour fonctionner et désarmé lorsque vous rentrez chez vous.

Clignotant Jaune représente un message, un rappel ou une notification en attente. À moins que vous n’activiez le mode Ne pas déranger ou que vous désactiviez complètement les sonneries, le clignotement continuera jusqu’à ce que vous disiez «Alexa, quels sont mes messages/rappels/notifications», ou une version équivalente de cette phrase.

Mauve apparaît après les commandes vocales lorsque Ne pas déranger est activé. Cette option bloque toutes les alertes, à l’exception des alarmes, des minuteries et des rappels. Vous pouvez également voir du violet pendant la configuration s’il y a des problèmes de connectivité Wi-Fi.

rouge a généralement des connotations négatives. Au mieux, le rouge fixe signifie que les microphones sont coupés ou que la caméra est désactivée dans le cas d’un Echo Show. Vous voudrez peut-être cela – si vous voyez cependant un clignotement rouge, cela signifie que votre Echo ne peut pas se connecter à Internet. Souvent, votre interlocuteur vous le dira si vous essayez de demander quelque chose.

Enfin, vert est lié aux fonctions d’appel. Le vert clignotant indique un appel entrant, tandis qu’une lumière tournante est utilisée pour un appel en cours ou la fonction Drop In d’Alexa, qui permet aux appareils du même foyer Amazon (ou contacts consentants) d’avoir des conversations de style interphone.

Pouvez-vous éteindre l’anneau lumineux d’Alexa ?

La plupart. Cela se fait appareil par appareil en utilisant Ne pas déranger, qui autorise toujours les alarmes, les minuteries et les rappels. Voici comment basculer le mode manuellement à l’aide de l’application Alexa pour Android, iPhone ou iPad :

Ouvrez le Onglet Périphériques, puis touchez Écho et Alexa. Recherchez et sélectionnez votre enceinte. Appuyez sur le icône de la lune pour activer ou désactiver la fonction Ne pas déranger.



Vous pouvez également utiliser l’application Alexa pour planifier les temps d’arrêt quotidiens, ce qui est fortement recommandé :

Ouvrez le Onglet Périphériques, puis touchez Écho et Alexa. Recherchez et sélectionnez votre enceinte. Appuyez sur le icône d’engrenage, puis le champ Ne pas déranger. Activer Programmé et choisissez Démarrer et Finir fois.

