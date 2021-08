Que signifient les catégories d’ouragans ?

L’ouragan Ida a commencé à frapper la côte du golfe du Mexique et a touché terre en tant que tempête de catégorie 4 dimanche près de Port Fourchon, en Louisiane. La tempête a déjà atteint le plus fort atterrissage enregistré en Louisiane, avec des vents de 150 milles à l’heure. L’ouragan Laura en 2020 a également eu des vents de 150 milles à l’heure, tout comme un ouragan de 1856, selon Weather Channel.

Le développement rapide de l’ouragan Ida a rendu la préparation plus difficile, car la côte du Golfe a déjà aux prises avec les hospitalisations liées au Covid-19. Le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, a émis un ordre d’évacuation pour une partie seulement de la ville, car il n’y avait tout simplement pas assez de temps pour évacuer toute la Nouvelle-Orléans.

“Le temps n’est pas de notre côté”, a déclaré Cantrell lors d’une conférence de presse samedi, notant que l’ouragan était “en croissance rapide” et “s’intensifiant”.

Le potentiel destructeur des ouragans est souvent corrélé à un système de mesure appelé Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Il s’agit d’une échelle à cinq niveaux classant les ouragans du moins destructeur (Catégorie 1) au plus destructeur (Catégorie 5), avec les catégories 3, 4 et 5 classés comme ouragans majeurs avec des vitesses de vent extrêmement élevées qui ont le potentiel de déraciner des arbres, d’assommer l’électricité, arracher les toits des maisons ou les détruire complètement.

Comment les ouragans changent si vite

La plupart des ouragans qui affectent les États-Unis commencent comme des orages au large des côtes africaines, selon le Centre d’enseignement scientifique de l’University Corporation for Atmospheric Research (UCAR). Parfois, plusieurs orages se forment à la fois et rencontrent un point de basse pression atmosphérique appelé dépression tropicale. Les nuages ​​tournent autour de la dépression tropicale – créant les débuts du tourbillon de nuages ​​caractéristique d’un ouragan – et prennent de la vitesse en puisant de l’énergie dans l’eau chaude en dessous.

Si cette masse de nuages ​​tourbillonnants atteint une vitesse de vent de 39 miles par heure ou plus, elle est classée comme une tempête tropicale, précurseur d’un ouragan. Si la tempête continue de prendre de la vitesse et atteint des vitesses de vent d’au moins 75 milles à l’heure, alors c’est officiellement un ouragan.

La formation de ces tempêtes dépend de l’air humide, des eaux chaudes et d’une dépression tropicale. Ceux-ci permettent à l’air et à l’eau, lorsqu’ils interagissent, de libérer plus d’humidité, créant plus de nuages. L’air fait tourner la masse de nuages ​​à mesure qu’elle s’élève ; dans l’hémisphère nord, l’air attiré vers le centre, ou l’œil d’un ouragan, se penche vers la droite en raison de la rotation de la terre. Dans l’hémisphère sud, cet air se courbe vers la gauche dans le même phénomène météorologique, appelé effet Coriolis. L’effet Coriolis n’existe pas à moins de 300 miles de l’équateur, donc les ouragans (ou les cyclones tropicaux ou les typhons, selon la partie du monde qu’ils frappent) ne peuvent pas se former dans cette région.

Les orages s’intensifient en tempêtes tropicales et en ouragans lorsque l’atmosphère et l’eau sont suffisamment chaudes pour générer une énergie accrue afin de maintenir les tempêtes en mouvement. L’eau plus froide affaiblit un ouragan; ils s’affaiblissent également lorsqu’ils touchent la terre, mais à ce stade, les dégâts ont déjà commencé.

Que se passe-t-il avec Ida

L’ouragan Ida a atteint le statut de catégorie 3 tôt dimanche matin alors qu’il se dirigeait vers la côte de la Louisiane, a rapporté le New York Times. Un ouragan de catégorie 3 peut causer des dommages “dévastateurs”, selon le National Hurricane Center. Avec des vents allant de 111 à 129 milles à l’heure, les ouragans de catégorie 3 peuvent causer des dommages importants, même sur des maisons solides et bien construites. Ces ouragans peuvent également endommager les arbres et couper l’électricité.

L’ouragan Irma, une tempête de catégorie 3 qui a frappé la Floride en 2017, a provoqué une « dévastation généralisée », même s’il s’était affaibli par rapport à une catégorie 4 lorsqu’il a touché terre au-dessus des Florida Keys.

Selon un rapport du National Hurricane Center, Irma “était l’un des ouragans les plus forts et les plus coûteux jamais enregistrés dans le bassin atlantique”, tuant directement 47 personnes en Floride et dans les Caraïbes, et causant 82 autres décès indirects dus à “une combinaison de chutes lors des préparatifs de l’approche d’Irma, d’accidents de véhicules, d’empoisonnement au monoxyde de carbone provenant de générateurs, d’accidents de tronçonneuse et d’électrocutions », ainsi que 14 décès dus à une surchauffe due au manque de climatisation dans une maison de retraite. Irma a causé des centaines de millions de dollars de dégâts, ainsi qu’un record de 5 pieds d’inondation à Jacksonville.

Le National Hurricane Service a fait passer l’ouragan Ida à la catégorie 4 dimanche, une heure seulement après qu’il a été désigné ouragan de catégorie 3.

Comment Ida se compare à Katrina et à d’autres ouragans majeurs

Alors que l’ouragan Ida approchait de la côte du Golfe, les politiciens et les gros titres ont évoqué des comparaisons avec l’ouragan Katrina, une autre tempête qui a dévasté certaines parties de la Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama. L’ouragan Katrina s’est approché de la côte du golfe en tant qu’ouragan de catégorie 4 et s’est affaibli à la catégorie 3 lorsqu’il a touché terre.

L’ouragan Rita, une tempête de catégorie 3, a frappé moins d’un mois plus tard.

Les effets de Katrina étaient généralisés et à long terme ; la tempête et ses conséquences ont tué 1 833 personnes et causé 108 milliards de dollars de dégâts.

L’ouragan Katrina était également remarquable pour la manière dont il a révélé des divisions raciales marquées, à la fois lorsqu’il était actif et dans la réponse du gouvernement américain à la tempête.

«Des images de résidents pauvres, pour la plupart noirs de la Nouvelle-Orléans, échoués sur les toits et entassés dans des conditions fétides dans ce qui était alors le Louisiana Superdome» accompagnaient des reportages, a écrit le Pew Research Center dans une rétrospective de 10 ans.

Dans un sondage national mené une semaine après l’ouragan, 66% des Noirs interrogés ont déclaré qu’ils pensaient que « la réponse du gouvernement à la situation aurait été plus rapide si la plupart des victimes avaient été blanches », selon Pew.

Et bien que la Nouvelle-Orléans soit encore majoritairement une ville noire, il y a 100 000 citoyens noirs de moins qu’avant Katrina, a rapporté l’AP en 2020.

L’ouragan Harvey, une autre tempête de catégorie 4, a frappé le Texas et la Louisiane en août 2017 ; en deux jours, il est passé de tempête tropicale à ouragan de catégorie 4. L’ouragan Harvey a ralenti après avoir touché terre, provoquant l’inondation de torrents de pluie dans le sud-est du Texas.

La nature qui s’intensifie rapidement de ces tempêtes est préoccupante, mais les scientifiques ne savent pas encore si cela se produit réellement plus souvent. Dans un article de la Conversation sur l’ouragan Laura – une autre tempête qui est rapidement passée d’une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 4 – Chris Slocum, physicien à la NOAA et au Cooperative Institute for Research in the Atmosphere de la Colorado State University, a écrit : « L’Atlantique a vu plusieurs ouragans s’intensifier rapidement comme celui-ci ces dernières années. » Cependant, les tempêtes qui se comportent de cette manière “sont assez rares”, donc, écrit-il, “il n’y a pas encore assez d’informations pour dire si une intensification rapide se produit plus souvent”.

Les ouragans de catégorie 5 sont encore plus rares, mais ils se produisent et rendent les zones touchées «inhabitables pendant des semaines ou des mois», selon le National Hurricane Center.

L’ouragan Maria, la tempête de 2017 qui a démoli les îles des Caraïbes, dont Porto Rico, a frappé l’île de la Dominique en tant que tempête de catégorie 5.

Un rapport du National Hurricane Center Tropical Cyclone résume la dévastation des infrastructures de Porto Rico :

« Maria a fait tomber 80 % des poteaux électriques de Porto Rico et toutes les lignes de transmission, entraînant une perte d’électricité pour la quasi-totalité des 3,4 millions d’habitants de l’île. Pratiquement tous les services de téléphonie cellulaire ont été perdus et les approvisionnements en eau municipaux ont été coupés. Fin 2017, près de la moitié des habitants de Porto Rico n’avaient toujours pas d’électricité et, fin janvier 2018, l’électricité avait été rétablie sur environ 65 % de l’île.

Une étude de la TH Chan School of Public Health de l’Université Harvard a estimé le nombre de morts de Maria à 4 645, bien que les chiffres puissent être plus élevés.

L’ouragan Ida testera l’état de préparation de l’infrastructure de la Nouvelle-Orléans à gérer des tempêtes de cette ampleur après l’ouragan Katrina. Ceux qui ont fui la région ne savent plus quand ils pourront rentrer chez eux, ni si leur chez-soi existera même une fois la tempête passée. Les personnes qui doivent rester – pour une raison ou une autre – seront confrontées à des pannes de courant, des pénuries d’eau et d’approvisionnement, des inondations et des ravages encore à voir.