Que signifient les NXT Roster Cuts pour l’avenir de la marque ?

David et Kaz sont rejoints par le co-animateur de WrestleRoasts, Dan St. Germain, pour discuter des dernières coupes de la liste NXT et de la direction que la marque pourrait prendre à l’avenir (04h00). Plus tard, ils parlent de la façon dont ils répareraient Monday Night Raw (38:00), avant d’aborder brièvement les options de réservation potentielles pour Kenny Omega perdant ses championnats avant AEW All Out, et plus encore.

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Invité : Dan St. Germain

Assistant de production : Jonathan Kermah

