Que signifient les triangles rouges sur Twitter ?

Si quelque chose caractérise Twitter, c’est son rythme accéléré. Chaque minute, près d’un demi-million de tweets sont publiés, il est donc courant qu’à chaque fois que vous regardez l’écran, vous ayez raté quelque chose. Peu importe depuis combien d’années vous êtes sur le réseau 280 caractères, vous aurez toujours le sentiment d’avoir été déconnecté depuis longtemps. Un tweet controversé, une photo virale ou le nouveau mème d’aujourd’hui que tout le monde reproduit et que vous n’avez pas encore compris composent notre quotidien sur Twitter.

Dans cet univers occupé qu’est Twitter, certains détails peuvent parfois passer inaperçus en raison de la nature chaotique du réseau. Un très commun est utilisation d’émojis que de nombreuses personnalités commencent à utiliser et se répandent rapidement parmi les utilisateurs.

L’emoji triangle rouge. Qu’est-ce que cela signifie sur Twitter?

À la mi-2019, de nombreux utilisateurs ont commencé à utiliser un emoji triangle rouge inversé. Les premiers à les afficher sur leurs profils étaient des hommes politiques espagnols de partis de gauche et leur utilisation s’est progressivement étendue.

Mais qu’est-ce que ça veut dire? Le triangle rouge inversé est une façon d’exprimer un rejet du fascisme. À ce jour, son utilisation a été standardisée et on peut le voir sous la forme d’une épingle sur les vestes de nombreux dirigeants politiques européens de gauche, pas seulement sur Twitter.

Le passé sombre du triangle rouge inversé

Cependant, le triangle rouge n’est pas seulement un emoji. C’est un symbole inversé. Son origine remonte à l’époque du nazisme.

Tout comme les Juifs ont été marqués par les nazis d’une étoile de David jaune, il n’est pas si bien connu que les prisonniers politiques de cette époque en Allemagne ont également reçu un marquage. Il a été fait avec un triangle rouge sur le camps de concentration où ils ont été retenus prisonniers. Au début, seuls les communistes ont reçu le triangle, mais petit à petit ils ont ouvert le spectre et ajouté toute doctrine qui contrairement au parti nazi, c’est-à-dire des anarchistes, des dirigeants syndicaux, des putschistes et des francs-maçons.

Quand toute la barbarie a pris fin et la Seconde Guerre mondiale a pris fin, le triangle est devenu un symbole. Il se souvient de tous les prisonniers qui ont perdu la vie uniquement parce qu’ils avaient des idéaux différents du régime dans lequel ils vivaient. A ce jour, sa connotation va un peu plus loin et exprime l’opposition aux courants fascistes. Par conséquent, cela ne signifie pas qu’une personne est à gauche (ou pas à droite) car elle a l’emoji sur son profil. Montrez simplement votre rejet de cette façon de penser.

Existe-t-il d’autres cas similaires ?

Un autre phénomène similaire sur Twitter est l’utilisation d’un emoji serpent. Il a encore une symbolique politique et renvoie à la défense du libéralisme économique. Plus précisément, l’emoji symbolise la vipère que les colons portaient comme drapeau pendant la guerre d’indépendance américaine. Il était accompagné du slogan « Ne marchez pas sur moi », qui se traduit par « ne marchez pas sur moi ».

Déjà dans le monde réel, le mot qui commence par ‘n’ avec lequel les descendants des Afro-Américains aux États-Unis se réfèrent a une origine très similaire. Le mot était utilisé de manière désobligeante par les esclavagistes dans les champs de coton pour désigner leurs opprimés. De nouveau, le sens a été renversé pour doter le symbole de la force.

Ces symboles sont-ils utilisés correctement sur Twitter ?

Vous connaissez maintenant l’origine du fameux triangle rouge qui un jour est devenu viral sur Twitter et de nombreuses personnes sont restées sans comprendre. Cependant, pas tous les utilisateurs utiliser le symbole correctement. Il est facile de voir le triangle à l’envers (par ignorance ou rejet) et les utilisateurs qui l’utilisent sans vraiment en connaître le sens (à la fois le triangle et le serpent).

en tout cas c’est toujours intéressant connaître le sens et l’origine de ce type de phénomènes viraux avant de placer un certain type de symbole dans notre profil.

