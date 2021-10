Que signifieront les courses des gouverneurs de Virginie et du New Jersey pour Biden?

Pour les commentateurs électoraux, l’année qui suit un concours présidentiel est généralement l’une des sélections minces. Il y a une élection du gouverneur en Virginie et une dans le New Jersey, et c’est à peu près tout, en ce qui concerne les courses de haut niveau (bien que cette année il y ait eu une élection bonus en Californie).

Cela n’a pas toujours empêché les experts de tirer de grandes leçons sur ce que les résultats des élections en Virginie ou dans le New Jersey pourraient signifier pour la politique nationale. Les victoires démocrates de 2005 ont envoyé « un message puissant que la position politique du président Bush est tombée », a écrit le New York Times. Les courses de 2009 étaient un « test » pour Obama et les défaites des candidats démocrates étaient « humiliantes » et « une réprimande indéniable », selon Politico.

Au cours des deux années, ces résultats ont en effet été suivis d’une performance approximative à mi-parcours pour le parti du président. Pourtant, relativement peu de personnes dans ces États ont tendance à dire qu’elles votent pour réprimander le président. Par exemple, en 2009, les sondages à la sortie des urnes ont montré que les électeurs de Virginie et du New Jersey continuaient de soutenir fortement le président Obama, même s’ils avaient voté pour les républicains comme gouverneur. Et les candidats eux-mêmes ne forment généralement pas leur message autour du président sortant.

Le schéma général, cependant, est difficile à manquer : le parti du président sortant a, au cours des dernières décennies, presque toujours perdu ces courses de Virginie et du New Jersey.

Sur les 16 élections du gouverneur dans ces deux États de 1989 à aujourd’hui, le parti du président sortant en a perdu 15. (La seule exception était l’élection du gouverneur de Virginie en 2013, que l’actuel candidat démocrate au poste de gouverneur Terry McAuliffe a remporté pendant le deuxième mandat de Barack Obama.) Cela correspond à la tendance générale dans laquelle le parti du président réussit mal à mi-mandat.

Pourtant, dans la tendance générale du contrecoup, il y a une bonne quantité de variation dans leurs performances et dans le résultat de ces courses individuelles. Et il est toujours possible que cette fois soit différente. Cette fois-ci, les démocrates espèrent défier la tendance, et les sondages montrent qu’ils pourraient le faire.

Mais nous ne devrions pas nécessairement nous laisser emporter par ce que ce résultat pourrait signifier. Ce n’est pas que les courses de Virginie et du New Jersey n’aient aucun rapport avec le déroulement de l’année prochaine. C’est que chacun n’est qu’une partie d’un tableau plus large – avec une année restante au cours de laquelle la situation politique pourrait changer.

Les sondages montrent une course serrée en Virginie et une plus grande avance démocrate dans le New Jersey

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors d’un rassemblement électoral le 19 octobre à Stafford, en Virginie.Win McNamee/.

Le concours de Virginie est le plus proche dans les sondages. L’ancien gouverneur de l’État, le démocrate Terry McAuliffe, un proche allié de longue date de la famille Clinton, brigue un nouveau mandat contre le républicain Glenn Youngkin, un riche ancien dirigeant du capital-investissement. (Parce que les gouverneurs de Virginie ne peuvent pas servir des mandats consécutifs, le gouverneur actuel, le démocrate Ralph Northam, ne peut pas se représenter.)

La Virginie a une histoire de courses serrées de gouverneur, mais l’État est devenu de plus en plus bleu au niveau présidentiel, Biden y battant Trump de 10 points de pourcentage. Les sondages montrent une course serrée, avec un léger avantage pour McAuliffe en moyenne.

Dans le New Jersey, le gouverneur sortant Phil Murphy (D) brigue un second mandat contre l’ancien membre de l’Assemblée de l’État Jack Ciattarelli (R). À l’échelle nationale, le New Jersey est un État sûr pour les démocrates depuis les années 1990, mais le républicain Chris Christie a récemment réussi à remporter deux mandats avant d’être entraîné par un scandale. En moyenne, les sondages ont montré que Murphy avait une plus grande avance, mais quelques-uns ont suggéré un concours serré.

Le gouverneur sortant Phil Murphy, à droite, prend la parole lors d’un débat au poste de gouverneur avec le challenger républicain Jack Ciattarelli à l’Université Rowan de Glassboro, New Jersey, le 12 octobre.Frank Franklin II/AP Photo

En apparence, les courses du gouverneur ont tendance à porter sur la façon dont les choses se passent dans l’État. Mais ils peuvent être affectés par des tendances nationales plus larges – les politiques de pandémie et l’économie se profilent à l’horizon dans ces deux courses. Ils peuvent également jouer dans les récits des médias nationaux – Youngkin attaque l’utilisation prétendue de la «théorie critique de la race» dans les écoles. Pendant ce temps, McAuliffe essaie de lier Youngkin à Donald Trump, et Murphy essaie de faire de même avec Ciattarelli.

La Virginie et le New Jersey sont-ils des baromètres ?

Bien que la Virginie et le New Jersey aient eu tendance à osciller entre les partis pour le poste de gouverneur, ils l’ont fait beaucoup moins au niveau présidentiel. La Virginie était un État solidement républicain lors des élections présidentielles de 1968 à 2004, mais est devenue plus bleue depuis. Le New Jersey, quant à lui, a voté pour tous les candidats démocrates à la présidentielle à partir de 1992.

Pourtant, les résultats correspondent au schéma général de réaction à moyen terme qui est depuis longtemps courant dans la politique américaine. Le parti du président perd presque toujours des sièges à la Chambre des représentants (ils l’ont fait dans 17 des 19 mi-mandats depuis la Seconde Guerre mondiale). Et ce parti a également tendance à souffrir dans les courses de gouverneur – ils ont perdu des sièges de gouverneur sur le net dans 16 des 19 mi-mandats au cours de la même période. Pour une raison quelconque, lorsqu’un parti présidentiel est au pouvoir, les électeurs semblent plus enclins à donner une chance aux candidats de l’autre parti à mi-parcours.

En ce sens, les résultats de la Virginie et du New Jersey semblent être qualifiés de « premiers semestres ». Mais cela ne signifie pas qu’ils prédisent les résultats à mi-parcours l’année suivante. Un ou deux concours n’ont pas un tel pouvoir totémique. Les deux derniers mi-mandats les plus inhabituels – 1998 et 2002 – étaient essentiellement des tirages au sort pour le parti du président, ce qui est considéré comme un résultat exceptionnellement bon pour eux. Ils n’avaient pas vraiment été prédits par les courses de Virginie et du New Jersey un an auparavant, qui suivaient le schéma typique.

Mais parfois, les prises de position des commentateurs sont justes. Après que Tim Kaine ait gardé le bureau du gouverneur de Virginie entre les mains des démocrates en 2005, les démocrates ont vraiment continué à gagner dans l’État – ils y ont remporté les élections au Sénat de Virginie en 2006 et 2008, et Obama est devenu le premier candidat démocrate à la présidentielle à y gagner depuis LBJ. . La victoire du républicain Bob McDonnell dans la course au gouverneur de 2009, cependant, ne présageait pas un retour durable de l’État dans le giron républicain, puisque les démocrates y ont remporté tous les concours à l’échelle de l’État depuis.

Une autre complication est que le comportement des électeurs dans les courses d’État est devenu de plus en plus nationalisé, le partage des billets étant en baisse et la partisanerie au niveau national devenant de plus en plus déterminante pour savoir qui les électeurs soutiennent lors des courses au scrutin descendant. Cette tendance est la plus claire dans la politique fédérale : en 2000, il y avait 30 sénateurs représentant les États que le candidat présidentiel de l’autre parti a remportés, et il y en a maintenant six.

Les courses du gouverneur ne sont pas devenues aussi nationalisées que cela, mais elles sont devenues plus susceptibles de correspondre au résultat présidentiel. Après les élections de 2002, il y avait 20 gouverneurs représentant les États remportés par le candidat présidentiel du parti adverse. Maintenant, il y en a 10. (Quatre sont des démocrates et six sont des républicains.)

Actuellement, la Virginie et le New Jersey sont considérés comme des États solidement démocrates au niveau présidentiel. Tous deux étaient prêts à élire des républicains comme gouverneur il n’y a pas si longtemps. Mais si plus d’électeurs restent fidèles à leur parti présidentiel, quoi qu’il en soit, les républicains auront beaucoup plus de mal à gagner dans tout l’État – ce qui signifie que toute utilité limitée que ces deux États auraient pu avoir car les indicateurs pourraient avoir diminué.

Cela ne veut pas dire que les résultats de novembre ne nous diront rien sur la situation politique nationale. Il est juste de dire que si les victoires républicaines se matérialisent dans ces États de plus en plus bleus, ce n’est pas un bon signe pour les démocrates. Un résultat proche sera plus difficile à interpréter. Si Terry McAuliffe gagne de 2 points de pourcentage en Virginie, est-ce mauvais pour les démocrates étant donné que c’est maintenant un État bleu ? Ou est-ce ce à quoi nous nous attendions, puisque c’est à peu près combien McAuliffe a gagné lors de sa dernière course, en 2013 ?

Lorsque vous essayez de discerner ce qui se passera l’année prochaine, il est important de regarder l’ensemble du tableau plutôt que de trop extrapoler sur une ou deux courses. Par exemple, il y avait déjà eu, exceptionnellement, une autre course de gouverneur de haut niveau cette année : l’élection de rappel de la Californie. Là-bas, le gouverneur Gavin Newsom a obtenu exactement la même part des voix qu’en 2018. Puisque 2018 a été une année forte pour les démocrates, la Californie a été un bon résultat pour le parti. Cependant, il existe également des signes plus inquiétants pour les démocrates, tels que la baisse du taux d’approbation du président Biden.

Les nouvelles de l’année suivante pourraient s’améliorer pour eux (si la pandémie et la situation économique s’améliorent) – ou pire. La Virginie et le New Jersey seront des points de données intéressants, mais toute l’histoire n’a pas encore été racontée.