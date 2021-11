Que sont et que sont les crypto-monnaies meme comme Shiba Inu ou Dogecoin | La technologie

Ils sont apparus comme une blague mais maintenant leur capitalisation s’élève à des milliards d’euros, il est donc temps de s’arrêter et d’expliquer ce que sont ces cryptos et ce qu’ils valent.

Nous sommes confrontés à l’année des crypto-monnaies, avec Bitcoin battant des records (jamais auparavant un jeton n’avait coûté autant) et avec Ethereum faisant de même au sein de son intrigue (plus modeste que celle de King Bitcoin).

Pour ces raisons, il est clair que les cryptos sont quelque chose à considérer pour tous ceux qui aiment les investissements et l’argent. Il est vrai que tout le hangar pourrait tomber n’importe quel jour, mais pour le moment la réalité n’est pas mauvaise pour les détenteurs (comme ils s’appellent eux-mêmes).

Mais Oublions les monnaies les plus connues et les plus sérieuses, car cet article est pour parler des memecoins, ou ce qui revient au même, des crypto-monnaies qui sont basées sur un mème pour voir si le rire a réussi… et si c’était le cas.

Les deux monnaies, qui a commencé comme une blague liée à Elon Musk, sont entrés dans la liste des actifs numériques les plus précieux du moment.

Dogecoin a désormais une capitalisation boursière de 36,4 milliards de dollars après son lancement fin 2013. Et Shiba Inu a atteint 40,2 milliards de dollars après seulement un an et deux mois de fonctionnement.

En réalité, Shiba est désormais la troisième option la plus populaire sur la plateforme de trading de crypto-monnaie Coinbase, tandis que Dogecoin reste au numéro 13.

Mais passons à l’essentiel : à quoi servent les memecoins ? Ces cryptos ont peut-être commencé comme une blague, mais Ils agissent de la même manière que le reste des crypto-monnaies, en tant que système de paiement, en particulier pour les virements transfrontaliers.

Tant que les utilisateurs n’investissent pas seulement pour leur valeur, les memecoins sont une crypto-monnaie aussi valable que n’importe quelle autre car ils peuvent être utilisés comme de véritables devises pour acheter et vendre des biens et des services.

Pour cette raison, nous ne pouvons pas traiter Shiba Inu et DogeCoin comme des cryptos de second ordre, loin de là, puisque le temps a montré qu’ils sont aimés du grand public et qu’ils sont utiles, sa croissance est donc plus que probable dans les mois à venir.

Bien sûr, la plupart des spéculateurs de crypto-monnaie considèrent les memecoins comme un moyen de s’enrichir rapidement, ils peuvent donc subir de grands changements dans leur évaluation.