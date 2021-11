que sont-ils et comment pouvons-nous les aider

11/07/2021 à 09:07 CET

Alicia Mendoza

Si vos garçons et vos filles se réveillent d’un Je rêve effrayé par les cris, la transpiration et la confusion, Ils peuvent avoir Les terreurs d’une nuit. Ce sont des épisodes très fréquents dans l’enfance et se produisent dans la phase la plus profonde du sommeil des enfants.

Pendant les terreurs nocturnes, les enfants se réveillent avec un début de sommeil profond dans la phase non-REM avec confusion, agitation et détresse. Il est aussi généralement accompagné d’un perturbation de votre rythme cardiaque, puisque son cœur dans la frayeur s’accélère, entraînant une tachycardie.

A quel âge avez-vous des terreurs nocturnes ?

Selon l’Association espagnole des personnes souffrant du sommeil (ASENARCO), les terreurs nocturnes sont très fréquentes dans l’enfance chez les enfants. Ils débutent vers 3 ans et sont plus intenses à 11 ans. Ils sont plus fréquents chez les garçons que chez les filles et ne persistent généralement pas tout au long de la vie adulte. 40% des personnes ont subi un épisode de ce type dans leur enfance.

Ces données sont confirmées par des recherches comme celle-ci, dans laquelle sur 203 enfants étudiés âgés de 2 à 11 ans, 37,4 % (76/203) présentaient des troubles du sommeil. Parmi ces troubles, 26,6 % avaient des parasomnies (altérations des comportements pendant la phase REM), dans lesquelles les cauchemars et les terreurs nocturnes prédominaient.

Quelle est la différence avec les cauchemars ?

Les terreurs nocturnes surviennent dans la phase de sommeil profond, dans la phase non REM, et au réveil le lendemain on ne se souvient de rien. Contrairement aux cauchemars qui se produisent pendant la phase REM et au réveil, il y a des souvenirs de ce rêve.

Causes des terreurs nocturnes

ASENARCO souligne certaines des causes pour lesquelles les enfants ont des terreurs nocturnes :

Ne pas avoir de routine de sommeil

Ne pas avoir d’horaires de sommeil fixes crée de l’incertitude pour les enfants, car ils sont libres de faire ce qu’ils veulent. Cela peut affecter vos habitudes quotidiennes : se réveiller, prendre son petit-déjeuner, s’habiller, aller à l’école… En revanche, ne pas avoir d’horaires fixes ou ne pas dormir suffisamment peut affecter la phase la plus profonde du sommeil. encore plus et il y a plus de terreurs nocturnes.

Histoire de famille

Selon l’ASENARCO, 80% des enfants qui ont des parents qui ont souffert de terreurs nocturnes en souffrent également.

Fièvre et certains médicaments

Avoir de la fièvre et prendre certains médicaments augmentent la phase de sommeil profond, il y a donc plus de chance de souffrir de ces troubles du sommeil.

Il existe de nombreuses autres causes qui peuvent conduire à ces terreurs nocturnes, comme le souligne cette autre recherche :

Causes congénitales : telles que l’autisme, les anomalies neurologiques, l’épilepsie… Causes circonstancielles : telles que le stress, l’anxiété, la peur, la maltraitance, la fièvre… Environnement : comportements familiaux, liens socio-émotionnels…

Comment aider les enfants atteints de terreurs nocturnes ?

Voici quelques clés pour aider nos enfants avec les terreurs nocturnes

Fixez une heure fixe pour vous coucher. Il faut habituer les enfants à aller à des horaires fixes, à ne pas utiliser les écrans avant de s’endormir. De cette façon, votre cerveau ne sera pas surstimulé avant de vous endormir et vous pourrez mieux vous endormir.Réduire le stress : Les enfants peuvent vivre des situations stressantes à l’école ou à la maison. Il faut comprendre ses émotions et essayer de les calmer pour que l’enfant se sente plus à l’aise et serein et ainsi éviter les terreurs nocturnes.