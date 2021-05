Que sont les apprentissages diplômants et comment peuvent-ils réduire le déficit de compétences en Inde?

Les employeurs se sont souvent plaints du déficit de compétences – un euphémisme pour la différence entre ce que les employeurs recherchent chez leurs futurs employés et ce que le nouveau diplômé universitaire a à offrir.

Par Shantanu Rooj

L’apprentissage diplômant est un mélange intéressant – celui d’un programme d’études adapté à un rôle ou à une industrie spécifique et à la structure et au cadre de la formation en cours d’emploi qui accompagne un apprentissage. Dans un programme d’apprentissage conventionnel, les futurs étudiants seraient encadrés par des superviseurs, recevraient une formation pratique sur le lieu de travail et suivraient des cours personnalisés, principalement en ligne. Ces apprentis ont un statut d’emploi à temps plein dans les organisations où ils effectuent leur formation en cours d’emploi – le coût de l’apprentissage est pris en charge par l’employeur et le gouvernement. En conséquence, les étudiants d’un programme d’apprentissage diplômé avec deux choses en main – un diplôme de l’université et une expérience de travail de plusieurs années sur le lieu de travail – une préparation inestimable qui fait de lui le bon candidat pour un emploi!

Les employeurs se sont souvent plaints du déficit de compétences – un euphémisme pour la différence entre ce que les employeurs recherchent chez leurs futurs employés et ce que le nouveau diplômé universitaire a à offrir. Les programmes d’apprentissage menant à un diplôme sont conçus conjointement par les universités avec la contribution des employeurs; les étudiants apprennent les travaux académiques de la faculté universitaire et sont formés aux compétences spécifiques par les employeurs au cours de leur parcours d’apprentissage. Les étudiants acquièrent également plusieurs compétences générales pertinentes sur le lieu de travail et développent leurs propres réseaux tout en interagissant avec d’autres collègues sur le lieu de travail. Ces étudiants, une fois qu’ils ont terminé leurs cours, sont mieux préparés à gérer les incertitudes des affaires et prennent moins de temps pour être productifs – de toute évidence, ces enfants sont préférés par les employeurs pour leurs postes vacants par rapport aux nouveaux étudiants sans expérience.

D’un autre côté, le monde des organisations en évolution rapide signifie que l’obtention et la rétention d’une main-d’œuvre hautement qualifiée sont impératives pour notre bien-être économique futur. Les programmes d’apprentissage menant à un grade offrent aux employeurs l’occasion de créer leur propre main-d’œuvre sans attendre en vain que des employés qualifiés franchissent leur porte. Ces programmes novateurs et non conventionnels sont conçus pour refléter les besoins des employeurs, en fournissant les connaissances et les compétences qu’ils reconnaissent et apprécient et s’ils sont bien exécutés, ils pourraient faire beaucoup pour combler le déficit de compétences.

La solution fournie par plusieurs gouvernements pour combler ce déficit de compétences est de fournir aux travailleurs potentiels la formation professionnelle dont ils ont besoin – la solution n’a pas fonctionné car une grande partie des programmes de formation du gouvernement sont dispensés dans une salle de classe plutôt que dans l’atelier de l’usine. . Les formations en apprentissage combinent un diplôme complet adapté spécifiquement aux besoins de l’employeur avec plusieurs années de compétences pratiques acquises sur le lieu de travail, ce qui rend ces programmes hautement employables. Le gouvernement aura toujours un rôle à jouer – pour s’assurer qu’ils subventionnent les allocations des apprentis, certifier que les apprentis répondent aux normes de compétences minimales, permettre aux universités de s’aligner sur le mouvement d’apprentissage, garantissant ainsi l’employabilité et créer un écosystème propice où les apprentissages diplômants ont la même valeur de prestige que celle d’un diplôme universitaire classique.

Plusieurs pays y ont fait un travail louable – l’Allemagne a une culture de l’apprentissage depuis des centaines d’années; Le Royaume-Uni, qui, il y a environ deux décennies, affichait un haut degré de pessimisme parmi les chômeurs, a augmenté le nombre de ses apprentis diplômés de 75 000 en 2003 à environ un million maintenant; alors qu’en Australie, où les programmes sont généralement dirigés par les employeurs, le partenariat gouvernemental fonctionne assez bien.

L’éducation, l’employabilité et l’emploi changent des vies d’une manière qu’aucune subvention ne peut jamais. Les programmes d’apprentissage menant à un diplôme offrent une combinaison d’éducation et de compétences à l’étudiant, créent un modèle de financement innovant financé par l’employeur, aident les organisations à créer leur bassin de talents et aident les universités à intégrer l’employabilité dans leurs cours. La crise corona a porté un coup dur à plusieurs entreprises et continue de le faire; par conséquent, la plupart des entreprises font preuve de prudence dans leurs nouvelles prévisions d’embauche. Les organisations deviendraient averses au risque et seraient désormais à la recherche de caractéristiques spécifiques dans leurs nouvelles recrues – une piste plus courte vers la productivité, un candidat polyvalent qui peut être utilisé dans différents postes et qui possède des compétences générales et techniques. Les apprentissages préparent les étudiants universitaires à ce monde incertain et en constante évolution bien mieux que tout autre cours ou programme de compétences! Le moment est venu pour l ‘enseignement supérieur de faire un grand bond en avant – les apprentissages doivent ouvrir la voie.

(L'auteur est le fondateur et PDG de TeamLease Edtech.

