Que sont les arythmies? Types, symptômes et traitement

05/10/2021 à 10:09 CEST

Toute modification du rythme cardiaque normal est considérée comme une arythmie. Selon les données fournies par la Fondation espagnole du cœur (FEC), en Espagne, plus d’un million de personnes de plus de 40 ans souffrent de fibrillation auriculaire, qui est le type d’arythmie le plus courant.

Si l’arythmie est que le cœur bat trop vite, on parle de tachycardie. Si vous le faites trop lentement, cela s’appelle la bradycardie. Et il peut aussi arriver que ce soit un rythme cardiaque irrégulier.

Les arythmies cardiaques peuvent provoquer une sensation de flottement dans la poitrine ou un rythme cardiaque accéléré, et elles peuvent être inoffensives. Mais certaines arythmies cardiaques peuvent provoquer des signes et des symptômes inconfortables et peuvent parfois avertir d’un danger immédiat pour la santé, qui pourrait même avoir le pire pronostic.

Mais certains de ceux qui en souffrent ne le savent pas encore, puisque les experts estiment qu’environ 10% d’entre eux ne savent pas qu’ils souffrent de cette pathologie.

Et c’est l’une des caractéristiques des arythmies qui, bien qu’elles puissent donner des symptômes tels que “palpitations, douleurs thoraciques, vertiges ou même perte de conscience, peuvent aussi passer complètement inaperçues”, expliquent les cardiologues.

Cela peut vous intéresser: ce que nous devons savoir pour bien prendre le stress à la maison

Pourquoi une arythmie survient-elle?

C’est ainsi que les spécialistes de la prestigieuse clinique Mayo, fondée à Rochester, Minnesota, expliquent le fonctionnement du rythme cardiaque:

– Le cœur est composé de quatre chambres: deux chambres supérieures (oreillettes) et deux chambres inférieures (ventricules). Le rythme cardiaque est normalement contrôlé par un stimulateur cardiaque naturel appelé nœud sinusal, situé dans l’oreillette droite.

Le nœud sinusal produit des impulsions électriques qui démarrent normalement chaque battement cardiaque. Ces impulsions provoquent la contraction des muscles de ces deux chambres supérieures (les oreillettes) et le pompage du sang vers les ventricules.

Mais ces impulsions électriques traversent un groupe de cellules (appelé nœud auriculo-ventriculaire) qui les ralentit un peu pour permettre aux ventricules de se remplir de sang. Ainsi, lorsque les impulsions électriques atteignent les muscles des ventricules, elles se contractent pour pomper le sang vers les poumons ou le reste du corps.

La fréquence de nos battements cardiaques au repos doit être comprise entre 60 et 100 battements par minute.

Si notre cœur dépasse 100 battements au repos, on pourrait parler de tachycardie. Et s’il tombe en dessous de 60, ce serait une bradycardie.

Mais il y a des moments où ce rythme est modifié pour différentes raisons:

• L’impulsion électrique qui génère le battement n’est pas générée correctement.

• L’impulsion électrique provient du mauvais endroit.

• Les voies de conduction électrique sont modifiées.

Cela peut vous intéresser: qu’est-ce que l’insuffisance cardiaque, quels sont ses symptômes et comment l’éviter

Types de tachycardies

Nous pourrions les diviser en ceux qui se produisent dans les oreillettes, dont le plus fréquent serait:

• Fibrillation auriculaire. C’est une fréquence cardiaque rapide causée par des impulsions électriques chaotiques qui produisent des contractions rapides, non coordonnées et faibles des oreillettes.

Il provoque généralement un rythme rapide et irrégulier des ventricules. Et bien qu’il puisse s’agir d’un problème temporaire, il est généralement associé à des complications graves telles qu’un accident vasculaire cérébral.

• Flutter auriculaire. C’est très similaire à la fibrillation, mais avec des impulsions électriques plus organisées et rythmées.

Cela peut également entraîner de graves complications comme un accident vasculaire cérébral.

Et les tachycardies qui surviennent dans les ventricules, dont seraient les plus fréquentes:

• Tachycardie ventriculaire. Fréquence cardiaque rapide qui ne permet pas aux ventricules de se remplir et de se contracter efficacement pour pomper suffisamment de sang vers le corps.

Il s’agit d’une condition médicale qui peut ne pas causer de problèmes graves chez les personnes ayant un cœur en bonne santé, mais elle peut constituer une urgence médicale urgente chez les personnes qui ont déjà une maladie cardiaque ou un cœur faible.

• Fibrillation ventriculaire. Lorsque des impulsions électriques rapides et irrégulières provoquent un agitation des ventricules avec des pulsations inefficaces, au lieu de pomper le sang dont le corps a besoin.

C’est un problème mortel si le cœur ne revient pas à un rythme normal en quelques minutes.

• Syndrome du QT long C’est un trouble qui comporte un risque accru d’avoir un rythme cardiaque rapide et irrégulier. Ils peuvent provoquer des évanouissements et même mettre la vie en danger, entraînant une mort subite.

Cela peut vous intéresser: que sont les palpitations et quand dois-je m’inquiéter?

Comment est-il diagnostiqué?

Comme nous l’avons déjà vu dans certains cas, cette pathologie peut ne pas provoquer de symptômes, et le diagnostic se poserait, dans ces cas, par hasard lors d’un contrôle de routine.

L’électrocardiogramme est le test le plus courant pour détecter les arythmies, bien que, comme l’expliquent les cardiologues, il présente un inconvénient, à savoir qu’il «n’enregistre que l’activité électrique cardiaque au moment où il est effectué et, par conséquent, ne nous montre que s’il y a des arythmies. à ce moment là”.

Lorsque des symptômes tels que des palpitations, des douleurs thoraciques ou des étourdissements apparaissent, la meilleure façon de diagnostiquer est d’utiliser un moniteur Holter, un petit appareil auquel nous serons connectés pendant environ 24 heures et qui enregistrera notre activité électrique cardiaque pendant tout ce temps.

Dans le cas où le spécialiste soupçonne que l’arythmie peut être liée à un effort physique, le patient peut être soumis à un test d’effort.

Traitement

Lorsqu’il est déterminé que le patient souffre réellement d’altérations de son rythme cardiaque, le traitement dépendra du type d’arythmie dont il souffre (bradyarythmies ou tachyarythmies), de leurs causes et des particularités du patient.

Dans le cas de bradyarythmies, il peut être nécessaire de placer un stimulateur cardiaque, qui enregistrera l’activité électrique du cœur et la stimulera si nécessaire.

Dans le cas des tachyarythmies, il est courant de recourir à la prise de médicaments spécifiques pour ce type de pathologie.

«Cependant, une cardioversion électrique doit parfois être effectuée pour éliminer l’arythmie. Il peut également être nécessaire de traiter les arythmies par ablation, qui consiste à appliquer des courants électriques qui provoquent de petites brûlures, annulant les zones responsables d’arythmies », expliquent-ils à partir du FEC.

Dans tous les cas et quel que soit le traitement médical prescrit, si vous avez souffert d’une arythmie, les experts en cardiologie recommandent:

• Ayez une alimentation saine.

• Pratiquez régulièrement des exercices modérés.

• Réduisez au maximum la consommation d’alcool et d’autres stimulants.

• Gardez les facteurs de risque cardiaques sous contrôle, tels que le cholestérol, l’hypertension, le diabète ou l’obésité.