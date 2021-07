Que sont les cloudbursts et pourquoi se produisent-ils trop fréquemment, vérifiez les détails

Le rapport explique que dans de telles situations, la condensation des vapeurs dans les nuages ​​commence à un rythme extrêmement rapide et entraîne des averses.

Alors que l’intensité des précipitations augmente dans de grandes parties du pays, des averses, entraînant la mort de plusieurs personnes, ont également été signalées dans diverses régions au cours des derniers jours. Le 28 juillet, au moins sept personnes ont été tuées et des dizaines de personnes ont été blessées et portées disparues lorsqu’une violente averse a frappé un village reculé du Jammu-et-Cachemire. Des averses ont également été signalées dans certaines parties du Ladakh, de l’Himachal Pradesh et de l’Uttarakhand, entre autres. Dans une étude menée en 2017 sur la région de l’Himalaya, qui est considérée comme sujette à des aléas comme les averses, les résultats ont montré que la plupart des incidents ont lieu au mois de juillet et août lorsque la mousson du sud-ouest s’accélère dans ces États, l’Indien Express signalé.

Qu’est-ce qu’une averse ?

Les averses ne sont rien d’autre que des précipitations extrêmement intenses sur une très courte période de temps concentrées dans une très petite zone, ce qui entraîne une situation semblable à une inondation dans la région. Selon les critères d’éligibilité définis par le Département météorologique indien (IMD), un événement de précipitation qui dépasse 100 m de précipitations réelles en moins d’une heure est considéré comme une averse. Avec la quantité de précipitations, seuls les événements de précipitations sont classés comme des averses qui se sont produites dans une très petite région de 20 à 30 km². Le rapport de 2017 a révélé que les conditions qui alimentent la formation d’événements de trombe comprennent une humidité relative et une couverture nuageuse très élevées. Le rapport explique que dans de telles situations, la condensation des vapeurs dans les nuages ​​commence à un rythme extrêmement rapide et entraîne des averses.

Les averses deviennent-elles fréquentes ?

Alors que le terrain accidenté et d’autres conditions alimentant les averses ont causé de tels incidents même dans le passé, la fréquence d’événements tels que les averses, les crues éclair, les inondations urbaines augmente en raison du changement climatique et du réchauffement climatique de la planète. Vimal Mishra, du génie civil et des sciences de la Terre à l’IIT Gandhinagar, a déclaré à l’Indian Express qu’avec l’augmentation de la température, l’atmosphère devient capable de contenir de plus en plus d’eau, ce qui entraîne des précipitations courtes mais très intenses dans une région.

S’il peut sembler que les pluies intenses soient une aubaine pour la planète brûlante, affectée par les émissions de gaz à effet de serre (GES), la réalité est exactement le contraire. Les précipitations intenses entraînent non seulement des catastrophes telles que des inondations et des dommages extrêmes, mais entraînent également une érosion intense des sols, un lessivage et posent d’énormes problèmes de recharge de la nappe phréatique. Les explosions soudaines de nuages ​​endommagent également les cultures sur pied et la végétation verte, entraînant de longues périodes sans précipitations.

N’est-il pas possible de prévoir les averses ?

Subimal Ghosh, du département de génie civil de l’IIT Bombay, a déclaré à l’Indian Express que la prévision d’une averse est une tâche très difficile car le danger se produit principalement dans une petite zone et il devient très difficile pour les responsables du département météo de suivre régions éloignées et très dispersées du pays à un niveau granulaire.

