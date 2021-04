Que sont les couvertures épaisses et pourquoi elles aident à réduire le stress, l’anxiété et l’insomnie, selon la science | Vie

Pendant des années, les couettes en plumes légères étaient à la mode, mais ces derniers temps, on parle beaucoup de couvertures lourdes, pour leurs fonctions thérapeutiques. Que sont-ils exactement?

Dans le monde exaspérant et frénétique dans lequel nous vivons, les problèmes de stress, d’anxiété et d’insomnie sont de plus en plus fréquents. C’est pourquoi ils recherchent nouvelles formules pour pouvoir se reposer la nuit.

Une solution qui, selon différentes études, semble efficace, sont les lourdes couvertures, aussi appelé couvertures lestées ou alors couvertures lestées.

Il s’agit de des couvertures spéciales qui contiennent à l’intérieur des morceaux de plastique ou de verre, les faire peser entre 4 et 12 kilos. Quel est l’intérêt d’utiliser une couverture qui pèse autant?

De nombreuses personnes ont besoin de se couvrir et de ressentir une pression sur leur corps pour dormir. Autrement dit, ils ne peuvent pas dormir s’ils ne sont pas recouverts d’un drap ou d’une couverture, même en été.

Avant, on ne savait pas pourquoi, mais comme notre collègue Yaiza García nous le dit dans Business Insider, il y a des études qui montrent que ressentir un toucher ou une pression sur le corps produit un état de calme.

Le stress est réduit car la pression de couverture augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine, qui réduisent l’anxiété et en même temps diminue la génération de cortisol, l’hormone qui produit le stress.

Mais, Qu’est-ce qu’une couverture épaisse? C’est le nom donné aux couvertures spéciales qui sont remplies de petites boules de verre ou de plastique, pour atteindre un poids allant jusqu’à 12 kilos. Les experts encore conseillent que ne pas dépasser 13% du poids corporel de chaque personne, afin qu’il ne devienne pas inconfortable.

Comme nous l’avons mentionné, plusieurs études ont tenté de vérifier son efficacité. L’un d’eux, réalisé par l’Université Aix-Marseillie, a constaté que les couvertures épaisses font que les personnes endormies bougent moins, prolongeant la durée de chaque phase de sommeil.

Cela les rend adaptés pour enfants hyperactifs souffrant d’insomnie, car ils les amènent à moins bouger la nuit et à mieux dormir.

Une autre étude a mesuré la tension artérielle et cardiaque de ceux qui utilisaient des couvertures épaisses et a constaté que deux personnes sur trois qui l’ont utilisé ont réduit leur niveau d’anxiété.

Ils ne sont pas pour tout le monde, car il y a des gens qui dorment toujours à découvert ou qui n’aiment pas ressentir du poids. Mais si vous faites partie de ceux qui ont besoin de vous couvrir avec le drap jusqu’aux oreilles, des couvertures épaisses peuvent vous aider à réduire le stress et l’anxiété, ou à surmonter l’insomnie.

Ils peuvent être trouvés avec des prix à partir de 50 euros sur Amazon.