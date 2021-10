De nouveaux documents divulgués ont été publiés sur Facebook 0:44

. – Facebook traverse une nouvelle crise en raison des soi-disant « Facebook Papers », une série de documents remis par le conseiller juridique à Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook, qui offrent un aperçu approfondi de la culture interne de Facebook, son approche de la désinformation et la modération des discours de haine, la recherche interne sur leur algorithme de fil d’actualité, la communication interne liée au 6 janvier, et plus encore.

C’est ce que vous devez savoir.

Pourquoi les « Facebook Papers » ?

La dénonciatrice Frances Haugen, qui a témoigné devant le Congrès américain pour dénoncer les pratiques de l’entreprise, a soumis plus de 10 000 pages de documents internes de Facebook en tant que divulgations à la Securities and Exchange Commission, et les a également fournies au Congrès sous la forme éditée.

Les versions rédigées ont été examinées par un consortium de 17 agences de presse américaines, dont CNN. Vendredi, le consortium a commencé à publier une série d’articles – collectivement appelés « The Facebook Papers » – basés sur des documents internes de l’entreprise. Ils offrent un aperçu approfondi de la culture interne de Facebook, de son approche de la désinformation et de la modération des discours de haine, des recherches internes sur son algorithme de fil d’actualité, de la communication interne liée au 6 janvier, et plus encore.

Quelques révélations des Facebook Papers

Le Wall Street Journal avait précédemment publié une série d’articles basés sur des dizaines de milliers de pages de documents internes de Facebook divulgués par Haugen. (Le travail du consortium est basé sur plusieurs des mêmes documents.)

Dans son témoignage devant le Congrès plus tôt ce mois-ci, Haugen a déclaré : « Les produits Facebook nuisent aux enfants, alimentent la division et affaiblissent notre démocratie.

« Les dirigeants de l’entreprise savent comment sécuriser Facebook et Instagram, mais ils n’apportent pas les changements nécessaires car ils ont fait passer leurs avantages astronomiques avant les gens. Il est nécessaire que le Congrès agisse. Ils ne résoudront pas cette crise sans votre aider », a-t-il ajouté, exhortant les législateurs à prendre des mesures.

Les documents, dont un audit interne et un document montrant en temps réel les contre-mesures que les employés de Facebook ont ​​mis en œuvre tardivement, brossent le tableau d’une entreprise qui n’était en fait fondamentalement pas préparée face à la façon dont le mouvement Stop the Steal a utilisé sa plateforme pour s’organiser, et il n’est vraiment entré en action qu’après que le mouvement, qui a joué un rôle central dans le soulèvement du 6 janvier à Capitol Hill, est devenu violent.

On savait également, selon les plaintes, que les employés de Facebook avaient tiré à plusieurs reprises la sonnette d’alarme sur l’incapacité de l’entreprise à arrêter la diffusion de messages incitant à la violence dans des pays « à risque » comme l’Éthiopie, où une guerre civile a fait rage l’année dernière. , documents internes consultés par CNN show.

Le géant des médias sociaux classe l’Éthiopie comme sa priorité absolue pour les pays à risque de conflit, mais les documents révèlent que les efforts de retenue de Facebook n’ont pas suffi à faire face au flot de contenus incendiaires sur sa plateforme.

Les documents montrent des employés avertissant les gestionnaires de la façon dont Facebook était utilisé par des « acteurs problématiques », y compris des États et des organisations étrangers, pour diffuser des discours de haine et des contenus incitant à la violence en Éthiopie et dans d’autres pays en développement, où sa base d’utilisateurs est importante et croissante.

Selon ces documents, Facebook est également au courant, au moins depuis 2018, de l’existence de trafiquants d’êtres humains qui ont utilisé ses plateformes de cette manière, selon les documents. Les choses ont tellement mal tourné qu’en 2019, Apple a menacé de supprimer l’accès de Facebook et Instagram à l’App Store, une plate-forme sur laquelle le géant des médias sociaux s’appuie pour atteindre des centaines de millions d’utilisateurs chaque année.

En interne, les employés de Facebook ont ​​rapidement supprimé le contenu problématique et apporté des modifications de politique d’urgence pour éviter ce qu’ils ont décrit comme une conséquence commerciale « potentiellement grave ».

Mais alors que Facebook a réussi à apaiser les inquiétudes d’Apple à l’époque et à empêcher le retrait de l’App Store, les problèmes persistent.

Que dit le réseau social ?

Facebook a nié la prémisse des conclusions de Haugen et les allégations de l’enquête en général, affirmant que Haugen avait sélectionné des documents pour présenter une description injuste de l’entreprise.

Sur les événements du 6 janvier à Capitol Hill, Andy Stone, un porte-parole de Facebook, a déclaré :

« La responsabilité des violences survenues le 6 janvier incombe à ceux qui ont attaqué notre Capitole et à ceux qui les ont encouragés. Trump a prématurément déclaré la victoire, mettant en pause un nouveau battage politique et supprimant le groupe #StopTheSteal d’origine en novembre », a déclaré Stone.

Pour sa part, Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, a rejeté les accusations portées contre l’entreprise.

« Au cœur de ces histoires se trouve une prémisse clairement fausse : que nous ne donnons pas la priorité aux personnes qui utilisent notre service, et que nous menons des recherches que nous ignorons ensuite systématiquement. Oui, nous sommes une entreprise et nous faisons du profit. , mais l’idée que nous le faisons au détriment de la sécurité ou du bien-être des personnes méconnaît ce que nous faisons et où résident nos propres intérêts commerciaux. »

Quelques jours seulement après que les gens ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier, la directrice de l’exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg, a minimisé le rôle de son entreprise dans ce qui s’était passé.

« Nous savons que cela a été organisé en ligne. Nous savons », a-t-il déclaré dans une interview à .. « Nous… nous avons supprimé QAnon, Proud Boys, Stop the Steal, tout ce qui parlait de violence possible la semaine dernière. Notre application n’est jamais parfaite, donc je suis sûr qu’il y avait encore des choses sur Facebook. Je pense que ces événements ont été organisés. en grande partie sur des plateformes qui n’ont pas notre capacité à arrêter la haine et elles n’ont pas nos normes et elles n’ont pas notre transparence. »

Concernant les allégations d’exploitation humaine, Stone a déclaré: « Nous interdisons l’exploitation humaine en termes très clairs », a déclaré Stone. « Nous luttons contre la traite des êtres humains depuis de nombreuses années sur notre plateforme et notre objectif reste d’empêcher toute personne cherchant à exploiter les autres d’avoir une maison sur notre plateforme. »

Y aura-t-il des changements sur Facebook ?

La pression publique à elle seule ne fera pas changer Facebook. Si le contrôle public suffisait, Facebook aurait changé après les élections de 2016. Ou le scandale Cambridge Analytica. Ou les élections de 2020.

Même lorsque des dizaines de grandes marques ont retiré leur publicité en raison de l’approche laxiste de Facebook pour réglementer les discours de haine, l’entreprise n’a guère été touchée.

C’est donc à Washington de réparer Facebook. Et ce n’est pas une tâche facile.

Une partie du problème avec la réglementation de Facebook est que les législateurs et les régulateurs recherchent dans le noir une solution à un problème auquel la société n’a jamais été confrontée.

« Dans d’autres grandes entreprises technologiques comme Google, tout chercheur indépendant peut télécharger les résultats de recherche de l’entreprise sur Internet et rédiger des articles sur ce qu’il trouve », a déclaré Haugen. « Mais Facebook se cache derrière des murs qui empêchent les chercheurs et les régulateurs de comprendre la véritable dynamique de son système. »