Que sont les faux flux ? Spotify émet un avertissement, peut retenir des redevances

Spotify s’attaque aux faux flux en promettant de retenir des redevances et de supprimer du contenu.

Les faux flux sont des lectures de musique par des robots, des comptes piratés ou d’autres méthodes d’écoute inauthentiques. C’est devenu un tel problème que J Cole a rappé à ce sujet dans la chanson de 2018, « A Lot ».

« Obtenir qu’ils jouent à partir de machines /

Je peux voir derrière la fumée et les miroirs /

Les N**gas ne sont pas vraiment gros comme ils en ont l’air.

Le faux streaming tourmente la plate-forme depuis des années, et une recherche rapide sur Google montre pourquoi. Tout artiste entreprenant qui souhaite augmenter son nombre sur Spotify se voit proposer une myriade de services. «Je vais vous aider à acheter du vrai jeu du monde entier à un prix abordable», lit-on sur un site. Les artistes émergents pourraient être attirés par ces offres illégitimes bien qu’ils soient contraires aux conditions d’utilisation de Spotify.

C’est à cause de la façon dont les redevances sont divisées à partir d’un énorme pool. Plus vous avez d’auditeurs mensuels, plus vous gagnez de royalties. Ces faux flux proposés par des entreprises sont destinés à imiter une chanson ou un album devenu viral sur Spotify. Une fois que la chanson est suffisamment populaire pour être remarquée par les algorithmes, ils la récupèrent et la placent dans une liste de lecture, ce qui, espérons-le, fera boule de neige.

Les flux artificiels provenant de bots et de comptes piratés sont de faux flux et nuisent à l’industrie musicale dans son ensemble.

Spotify suit les modes d’écoute inhabituels et signale les flux potentiellement suspects. « Nous avons une énorme équipe d’ingénieurs et de chercheurs qui travaillent sur la détection, l’atténuation et la suppression des activités de streaming artificielles sur Spotify afin que nous puissions protéger les artistes et leurs flux légitimes », explique Sarah Childs.

Les flux légitimes sont exactement ce à quoi cela ressemble – quelqu’un a cliqué sur votre musique dans Spotify pour l’écouter par intérêt. Spotify dit que sa seule foire est que chaque artiste a une chance de gagner un revenu et que les faux streams retirent des redevances aux artistes qui travaillent dur sur la plate-forme.

« Ne faites pas de streaming artificiel, c’est mon grand message ! », déclare Dee Childs de Reach Records. « Si vous avez de l’argent que vous êtes en mesure de réinvestir dans votre carrière, alors réinvestissez-le dans des canaux qui vont réellement fournir un rendement à long terme. Faire de la publicité, créer du contenu visuel, des vidéos musicales pour développer vos chaînes au lieu de consacrer tout votre budget à quelque chose qui ne vous donnera pas la base de fans dont vous avez finalement besoin.

« Quiconque dit qu’il vous met sur n’importe quelle liste de lecture Spotify moyennant des frais ne vous dit pas la vérité et n’est en aucun cas affilié à Spotify », a déclaré Spofity. « Vous ne pouvez pas acheter votre place sur une liste de lecture éditoriale Spotify. La seule façon de proposer de la musique à nos éditeurs pour qu’ils prennent en considération une liste de lecture éditoriale est de soumettre votre morceau sur Spotify pour les artistes. »

Pour lutter contre le streaming artificiel, Spotify prend des mesures contre les faux streams. Ils suppriment les listes de lecture générées par les utilisateurs qui offrent un placement payant et enfreignent les conditions d’utilisation de Spotify. Spotify peut retenir des redevances, corriger les numéros de flux et les positions dans les charts. Votre musique peut même être supprimée de Spotify.