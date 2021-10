Que sont les fichiers DLL sous Windows et comment fonctionnent-ils ? La technologie

Le pourcentage d’utilisateurs qui ne savent pas ce que sont les fichiers DLL est très élevé, même s’il est vrai qu’ils en ont entendu parler ou qu’ils ont déjà vu une indication d’un fichier de ce type à l’écran, généralement pour indiquer une erreur . Eh bien, aujourd’hui, nous allons voir ce qu’ils sont, à quoi ils servent et quels sont les avantages et les inconvénients de ces fichiers.

Les fichiers DLL sont l’une des grandes inconnues du système d’exploitation Windows, car les rares fois où nous avertissons généralement de ce type de fichiers, c’est lorsqu’un programme ou une tâche dans un outil génère une erreur en raison de l’absence de l’un d’entre eux ou parce qu’il ne fonctionne pas correctement.

C’est alors que beaucoup d’entre nous se demandent à quoi servent ces DLL et à quoi elles servent exactement, même si si l’erreur disparaît, la curiosité va généralement aussi vite que le démarrage du programme qui n’a pas fonctionné.

Eh bien, pour tous ceux qui sont encore curieux et veulent savoir à quoi servent ces fichiers et à quoi ils servent exactement, ils ont le reste de l’article pour répondre à de telles questions.

Qu’est-ce qu’un fichier DLL ?

La signification d’un fichier de type DLL est Bibliothèques de liens dynamiques Ou ce qui est le même, Bibliothèque de liens dynamiques.

Pour mieux comprendre ces types de fichiers, nous devons être clairs sur le fait qu’un bibliothèque en termes informatiques est une collection de codes réutilisablesEn d’autres termes, il s’agit d’une sorte de programmes indépendants que différents programmeurs peuvent utiliser lors de la création d’un programme.

Ces programmes feront référence aux différentes bibliothèques auxquelles ils ont participé. Les fichiers DLL sont implémentations de ce type de bibliothèques et, par conséquent, ils contiennent beaucoup d’informations qui peuvent être utilisées par différents types de logiciels, pas un seul en particulier.

Ces types de fichiers peuvent être partager entre les programmes. Par exemple, si l’on a l’intention d’imprimer, mais n’a aucune information à ce sujet, on peut toujours absorber ces données à partir d’un fichier DLL qui contient une bibliothèque où se trouve la fonctionnalité d’impression.

Tout cela fait partie de ce qu’on appelle le programmation modulaire, un concept de développement logiciel où certains programmes peuvent être utilisés comme faisant partie d’autres et vice versa.

Cela signifie également que si un fichier référencé par divers programmes pour leur fonctionnement change et est mis à jour, cela affectera l’ensemble du logiciel, provoquant tout est beaucoup plus agile.

Bien qu’il puisse également arriver que, s’il est effacé ou corrompu, les programmes qui ont besoin de ces informations pour effectuer certaines actions échoueront et ne pourront pas exécuter toutes les tâches qui leur sont assignées.

Avez-vous accidentellement supprimé des fichiers de votre ordinateur ou regrettez-vous d’avoir supprimé certains documents dont vous avez maintenant besoin ? Windows a un nouvel outil pour récupérer les fichiers perdus.

Avantages et inconvénients des fichiers DLL

D’après ce que nous vous disons, certains desles avantages qui ont les fichiers DLL, bien qu’il y ait aussi désavantages.

Ces fichiers sont clairement des éléments très importants pour le bon fonctionnement non seulement du logiciel que nous installons dans le système d’exploitation, mais aussi pour Windows lui-même, car il utilise les informations de ces bibliothèques pour effectuer bon nombre de ses tâches, bien qu’il le fasse ce qui est vrai qu’ils sont généralement leurs propres fichiers DLL.

Dans quels sont les avantages que nous pouvons souligner:

Amélioration des performances: Cela est dû au fonctionnement du logiciel, qui n’a pas besoin d’enregistrer autant d’informations, car il en contient déjà beaucoup dans ces fichiers qu’ils partagent entre eux. Augmenter le stockage: comme c’est normal, le stockage est également affecté, puisque, ainsi, les programmes n’ont pas à créer certains fichiers, puisque toutes ces données sont stockées dans les DLL. Si ces fichiers ne sont pas là, le volume de stockage sera considérablement réduit. Fichiers exécutables plus petits : même dans les exécutables que nous utilisons pour installer un programme ou pour l’exécuter, ils prennent beaucoup moins de place, car beaucoup d’informations sont extraites directement des DLL. Ils partagent : Quelque chose que nous vous avons déjà dit, c’est qu’ils sont partagés entre eux, ce qui signifie que plusieurs programmes peuvent lire le même fichier, ce qui simplifie grandement le processus. Mémoire: ils réduisent la consommation de mémoire, puisqu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir plusieurs fichiers pour une tâche, un seul peut suffire. Ils peuvent être modifiés : Un autre avantage est que ces fichiers peuvent être modifiés ou mis à jour pour offrir une amélioration de leur fonctionnement ou pour abriter des bibliothèques plus intéressantes pour cette tâche.

Comme vous avez pu le lire, les fichiers DLL offrent de nombreux avantages, mais tout n’est pas positif avec ce type de fichiers.

Il y a quelques inconvénients, beaucoup moins que les aspects positifs, mais, même ainsi, vous devez les connaître :

Problèmes de compatibilité: Plus tôt, nous avons discuté du fait que les mises à jour ou les modifications de DLL étaient bonnes car elles les maintenaient à jour. Mais ils peuvent être contre-productifs et former une incompatibilité avec certains types de logiciels qui ne sont pas encore à la hauteur de ladite évolution. Désinstallation de programmes : Il peut arriver que, lors de la désinstallation d’un programme, il supprime toutes les DLL qui lui sont associées, ce qui fait que ceux qui ont utilisé cette bibliothèque manquent de référence et ne fonctionnent plus correctement. Fichiers présentant des problèmes : Si une ou plusieurs DLL rencontrent des problèmes, cela peut entraîner une série d’erreurs continues dans différents programmes. Cela pourrait devenir un problème très grave. Nous expliquons comment installer les outils Windows 10 PowerToys, une des fonctions les plus utiles mais que personne n’utilise.

Pourquoi les DLL peuvent-elles échouer ?

Il vous est sûrement arrivé plus d’un que le logiciel que vous exécutiez vous a posé des problèmes car une certaine DLL n’est pas là ou ne fonctionne pas. C’est quelque chose qui arrive malheureusement de temps en temps dans Windows et peut être dû à diverses causes, causant dans les cas les plus graves même des problèmes pour démarrer le système d’exploitation.

Les raisons les plus courantes pour lesquelles une DLL peut échouer ou disparaître sont :

Pour une sorte de malware installé sur l’ordinateur, car bon nombre de ces programmes malveillants savent que l’un des moyens les plus efficaces de gâcher le bon fonctionnement du système consiste à supprimer les fichiers DLL. Il se peut que le fichier ait été ouvert par un programme et lors de sa fermeture une erreur a été commise et est devenu corrompu. Une autre situation qui peut se produire est que l’utilisateur ou même certains logiciels, ont supprimer un ou plusieurs fichiers, ce qui impliquerait que les programmes associés ne fonctionneront pas très bien. D’autre part, il arrive aussi parfois qu’un mettre à jour un fichier DLL cela devient un problème, car il peut être endommagé ou ne pas être compatible avec certains programmes, comme nous l’avons expliqué plus haut.

Maintenant que vous savez ce qu’ils sont, à quoi ils servent et toutes les bonnes choses à propos des fichiers DLL, vous comprendrez beaucoup mieux quand une erreur se produit à cause de l’un d’entre eux. Cela vous aidera également si vous trouvez un dossier avec plusieurs que vous alliez supprimer, vous pouvez réfléchir à deux fois si vous n’êtes pas sûr que cela ne provoquera pas une sorte d’échec.

Ce sont des fichiers extrêmement importants qui font un travail essentiel pour le bon fonctionnement du logiciel sur notre ordinateur avec le système d’exploitation Windows.