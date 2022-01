Que sont les fonds de crédit et quelle devrait être votre exposition à ceux-ci ?

Par rapport aux fonds de dette ordinaires qui investissent dans des titres de créance bien notés, les rendements des fonds de crédit sont souvent plus élevés. Cependant, le risque de défaut de certains des titres sous-jacents est également plus élevé.

Les fonds de crédit, également connus sous le nom de fonds d’opportunités de crédit ou de fonds de risque de crédit, sont essentiellement des fonds communs de placement de dette qui investissent dans des titres/obligations avec une notation de crédit inférieure. En termes simples, le portefeuille de ces fonds est principalement composé de titres de créance qui sont plus risqués et les risques de défaillance de leurs émetteurs sur leurs dettes ne peuvent être complètement exclus.

Près de 65 à 70 % des instruments sous-jacents des fonds de crédit sont notés AA ou moins. En raison du degré plus élevé de risques attachés, ces titres mal notés ont tendance à offrir des rendements plus élevés afin de compenser les risques pris par les investisseurs.

Par rapport aux fonds de dette ordinaires qui investissent dans des titres de créance bien notés, les rendements des fonds de crédit sont souvent plus élevés. Cependant, le risque de défaut de certains des titres sous-jacents est également plus élevé et les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence lorsqu’ils choisissent et investissent dans des fonds de crédit.

Cela dit, les gestionnaires de fonds tentent toujours de réduire et de limiter les risques en prenant des décisions d’investissement sur la base d’une analyse approfondie des paramètres financiers de l’emprunteur (l’émetteur d’obligations), de ses perspectives de croissance commerciale et en évaluant les capacités de remboursement de ces émetteurs sur la maturité. Un examen opportun des titres aide les gestionnaires de fonds à équilibrer les portefeuilles. Par conséquent, la capacité de ces fonds à générer des rendements relativement plus élevés ainsi qu’une surveillance étroite des facteurs de risque en font un choix approprié pour les investisseurs ayant un appétit pour le risque plus élevé dans le segment de la dette.

Avantages des fonds de crédit

Par rapport aux investissements de dette standard tels que les dépôts à terme, les dépôts récurrents ou, d’ailleurs, les fonds à revenu régulier, les fonds de risque de crédit obtiennent de meilleurs résultats en termes de génération de rendement. De plus, les dividendes (le cas échéant) que vous gagnez sont exonérés d’impôt, ce qui n’est pas le cas de divers autres titres de créance pour lesquels les intérêts gagnés sont imposables. De plus, en temps voulu, si la cote de crédit de l’un des titres sous-jacents de ces fonds est améliorée, cela contribue à générer des rendements plus élevés.

Inconvénients des fonds de crédit

Comme c’est le cas avec d’autres fonds de dette, les fonds d’opportunités de crédit comportent des risques similaires.

a) Risque de défaut : Si la santé financière de l’émetteur des titres de créance auprès des OPCVM se détériore en cours d’investissement, il appelle à la dégradation de sa notation. Dans de telles situations, la valeur nette d’inventaire (VNI) ou les valorisations de l’actif sous gestion du régime sont impactées. Le gestionnaire d’investissement prend soin de faire des recherches et une diligence raisonnable pour déterminer si les papiers valent la peine d’être investis ou non. Malgré cela, les émetteurs peuvent toujours faire défaut. Cependant, la bonne partie est que tous les investissements ne sont pas effectués dans un seul titre et donc les risques de défaut dans tous les investissements sous-jacents ne sont pas une probabilité.

b) Taux d’intérêt : Il est à noter que les valorisations des titres de créance sont inversement proportionnelles aux taux d’intérêt. Si les taux baissent, la valeur des titres de créance augmente, et vice-versa. Par conséquent, la trajectoire des taux d’intérêt aura un impact sur les rendements des fonds de risque de crédit ou d’ailleurs de tout autre fonds de dette. Il est conseillé d’investir davantage dans des programmes d’emprunt lorsque les taux d’intérêt sont plus élevés afin de maintenir les coûts d’investissement bas.

c) Liquidité : Étant donné que les titres mal notés ne trouvent pas plusieurs acheteurs car ils sont sujets à la défaillance, ces investissements sont confrontés à une pénurie de liquidités équivalant à un risque d’investissement. Parfois, le gestionnaire de fonds d’un fonds d’opportunités de crédit peut ne pas trouver d’acheteurs pour les titres de créance dans lesquels il investit. Surtout à un moment où les investisseurs veulent racheter, la capacité du gestionnaire de fonds à vendre certains des papiers peut aider à honorer le demande de rachat. Ainsi, les fonds de crédit courent un risque de liquidité.

Exposition préférable aux fonds à risque de crédit

Avec les avantages et les inconvénients mentionnés ci-dessus des fonds d’opportunités de crédit, il est clair que de tels programmes comportent leur juste part de risques, mais les récompenses sont également plus élevées que les fonds de dette ordinaires. Seuls les investisseurs qui souhaitent rechercher des rendements plus élevés sur leurs investissements en dette et qui ont une capacité de prise de risque considérable devraient investir dans des fonds de crédit.

Il est conseillé d’investir jusqu’à 10 % de son portefeuille de dettes dans des fonds de crédit. Si l’on a une approche agressive, l’allocation peut être étirée jusqu’à 15 %. Au-dessus de ces niveaux, on finira par prendre un effet de levier élevé et s’éloignera des bases d’investissement du rendement ajusté en fonction du risque. De plus, il est conseillé de choisir des fonds de risque de crédit de plus grande taille. Cela aidera les investisseurs à éliminer les risques de concentration observés dans les programmes de risque de crédit de plus petite taille. Pour les investisseurs obligataires ayant un appétit pour le risque faible à modéré, les fonds de risque de crédit ne constituent pas un choix approprié et doivent donc être évités.

(L’auteur est PDG, Bankbazaar.com)

