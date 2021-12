Que sont les fonds de fonds, les avantages, la fiscalité, les types de fonds de pension en Inde : expliqués

Les fonds de fonds ont du sens lorsqu’un seul thème ou une seule exposition géographique est requis dans le portefeuille.

Lorsque vous investissez dans un fonds commun de placement, il est important de vous assurer que le fonds dans lequel vous investissez est un fonds ordinaire ou un fonds de fonds (FoF). Dans le premier cas, votre argent est investi directement par le gestionnaire de fonds du système (à moins qu’il ne s’agisse d’un fonds indiciel) tandis que dans un FoF, votre argent est investi dans un fonds commun de placement déjà existant. Mais, alors pourquoi quelqu’un voudrait-il investir dans un FoF et quels sont les avantages d’y investir et quels sont les types de tels FoF qui sont disponibles sur le marché.

Anup Bansal, directeur des investissements, Scripbox nous guide à travers les types, les avantages et la structure fiscale de FoF.

Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement

Le fonds de fonds est un type de fonds commun de placement qui investit dans d’autres fonds communs de placement établis au lieu d’investir directement dans des actions, des titres, des matières premières et des obligations.

Qu’est-ce qu’un fonds de placement de fonds

Un fonds de fonds est utile lorsqu’une seule exposition thématique ou géographique (par exemple, une exposition à la Chine, aux États-Unis) est requise dans le portefeuille et que l’exposition peut être prise sur un fonds établi par le biais d’un fonds de fonds. Bien que le fonds de fonds puisse être nouveau, mais le fonds sous-jacent ayant généralement un historique plus long signifie des données plus définitives pour effectuer une analyse approfondie et une diligence raisonnable requise pour intégrer une telle exposition à la catégorie d’actifs.

Types de fonds de fonds sur le marché indien

Les FoF peuvent être à la fois actifs et passifs et sont généralement classés comme suit :

Fonds de répartition d’actifs

Fonds d’or

Fonds de fonds international

Fonds de Fonds multi-gestionnaires

Fonds de fonds ETF

Exposition aux FoFs sur les actions internationales

Il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte d’actions internationales séparé pour investir dans un Fonds de fonds dont le sous-jacent est des actions internationales. S’il existe un fonds international approprié proposé par le biais d’un fonds de fonds en Inde, il s’agit d’un moyen facile d’obtenir une diversification géographique et de s’exposer à un gestionnaire de fonds bien connu sans avoir à prendre de risque avec des actions internationales individuelles. Cela compense la méconnaissance d’un pays étranger.

Coût du fonds de fonds et fiscalité

Le Fonds de Fonds aura une dépense supplémentaire au niveau du FoF en plus de la dépense au niveau du Fonds individuel. Les FoF sont taxés comme les fonds de dette avec une période de détention à long terme de 3 ans même s’il s’agit d’un fonds orienté Actions.

