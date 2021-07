Que sont les fonds d’investissement alternatifs ? Les HNI devraient-ils investir dans les FIA ?

in

Les FIA offrent aux HNI des opportunités de générer des rendements supérieurs grâce à des investissements personnalisés.

Il existe de nombreuses opportunités d’investissement disponibles pour les personnes à investir. Les investissements communs peuvent être de deux catégories : les investissements axés sur les actions sont liés au marché et contribuent aux capitaux propres des entreprises, tandis que les investissements axés sur la dette sont non liés et investissent dans des instruments à rendement fixe.

Les investissements axés sur les actions comportent des risques en capital, mais en plus des risques, la perspective d’obtenir un rendement supérieur existe par rapport aux investissements axés sur la dette.

D’autre part, le risque de perdre le capital investi n’est techniquement pas présent dans les investissements orientés vers la dette, mais la perspective de gagner un rendement supérieur au taux de rendement pré-décidé est absente.

Bien que de nombreux instruments d’investissement traditionnels soient disponibles dans les catégories axées sur les actions et sur la dette, la plupart d’entre eux ont des modèles d’investissement généralisés et les investisseurs individuels ont peu de poids dans la composition du portefeuille.

Avec de gros montants à investir, les High Net Worth Individuals (HNI), cependant, veulent avoir leur mot à dire sur la gestion des investissements pour générer des rendements supérieurs en investissant dans des segments de niche, qui sont autrement hors de portée des produits d’investissement traditionnels en raison de contrôles réglementaires plus stricts.

« Les fonds d’investissement alternatifs sont un moyen de regrouper des fonds pour investir dans des fonds de capital-investissement, de l’immobilier ou des fonds spéculatifs », a déclaré le PDG de Nitin Rao, InCred Wealth.

Comme décrit par Rao, il existe 3 catégories de FIA ​​:

Les FIA de catégorie I sont les fonds qui investissent dans des start-ups ou des fonds de capital-risque social, des fonds d’infrastructure, des fonds de PME, etc. Le gouvernement ou les régulateurs considèrent cette catégorie de fonds comme socialement viable ou économiquement souhaitable. Les fonds de catégorie II sont ceux qui n’utilisent pas de levier ou n’empruntent pas, sauf pour répondre aux besoins opérationnels quotidiens. Cette catégorie comprend généralement des fonds de capital-investissement et des fonds de dette. Les fonds de catégorie III sont généralement constitués de fonds spéculatifs qui utilisent des stratégies de négociation diverses ou complexes. En investissant dans des dérivés cotés ou non cotés, les gestionnaires de FIA ​​tentent d’utiliser l’effet de levier.

“Généralement, ayant une expérience antérieure significative dans la gestion de fonds d’entreprise et/ou de fonds communs de placement, les gestionnaires de fonds AIF ont tendance à apporter plus d’expérience que les gestionnaires de MF, pour apporter une meilleure gestion et innovation”, a déclaré Rao.

Ainsi, les FIA offrent aux HNI des opportunités de générer des rendements supérieurs grâce à des investissements personnalisés.

Cependant, avec un contrôle et des interventions réglementaires moindres, les FIA comportent plus de risques que les FM et autres investissements traditionnels.

«Il faut noter que par nature, les FIA comportent plus de risques, ont une période de blocage et nécessitent du temps pour que la stratégie se déroule. En conséquence, ils ne conviennent qu’à ceux qui sont prêts à attendre que le thème innovant se joue et qui en assument le risque. Les investisseurs ne devraient investir dans des FIA que si leur profil de risque correspond à cette attente », a déclaré Rao.

Mettant en garde les HNI sur le facteur de risque plus élevé, Rao a déclaré : « En termes d’allocation aux FIA, il est important de garder à l’esprit l’allocation globale du portefeuille à l’actif sous-jacent, mais il serait prudent de ne pas dépasser 5 % dans un FIA non traditionnel sous un seul nom.

