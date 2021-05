Que sont les huiles essentielles et comment nous aident-elles?

L’utilisation d’un frottement à la vapeur mentholé pour aider à dégager les sinus a utilisé une forme d’aromathérapie.

Par Preeti Chadha

Les huiles essentielles sont des extraits d’huile de diverses plantes bénéfiques. Les processus de fabrication extraient les composants utiles des plantes. Les huiles essentielles ont une odeur, une puissance et un arôme beaucoup plus forts que les plantes. Ils sont purs et contiennent des niveaux plus élevés d’ingrédients actifs nécessaires à la fabrication de l’huile essentielle.

Il existe différentes manières d’extraire les huiles essentielles des plantes. Tel que:

Distillation à la vapeur ou à l’eau: ce processus fait passer de l’eau ou de la vapeur chaude à travers les plantes, éloignant les composés essentiels de la matière végétale.

Pressage à froid: Ce processus fonctionne en pressant ou en pressant mécaniquement la matière végétale pour la faire libérer des jus ou des huiles essentielles. Un exemple simple de cela serait de sentir le parfum frais du citron après avoir pressé ou zesté un zeste de citron.

Après avoir extrait les composés actifs de la matière végétale, il faut parfois les ajouter à une huile de support pour obtenir plus de produit à partir de la même quantité d’huile essentielle. Ces produits ne seraient plus des huiles essentielles pures, mais un mélange.

Les huiles essentielles créent une large gamme de produits. L’industrie des cosmétiques et du maquillage utilise des huiles essentielles pour créer des parfums, ajouter du parfum aux crèmes et aux lavages corporels, et même comme sources d’antioxydants naturels dans les produits de soins de beauté. Les aromathérapeutes utilisent des huiles essentielles à des fins médicinales, ils utilisent un diffuseur pour diffuser ces huiles essentielles dans l’air car ils pensent que respirer des huiles essentielles pourrait leur permettre de pénétrer dans les poumons et la circulation sanguine, où certains des composés utiles peuvent être bénéfiques pour le corps.

L’utilisation d’un frottement à la vapeur mentholé pour aider à dégager les sinus a utilisé une forme d’aromathérapie. L’Ayurveda croit également en l’ajout d’huiles essentielles à une huile de support et en les massant dans la peau, fournissant les composés actifs au corps qui guérissent rapidement et apaisent les zones inflammatoires.

Certaines huiles essentielles très utiles sont,

Menthe poivrée: utilisé pour stimuler l’énergie et faciliter la digestion.

Lavande: utilisé pour soulager le stress.

Bois de santal: utilisé pour calmer les nerfs et aider à se concentrer.

Bergamote: utilisé pour réduire le stress et améliorer les affections cutanées comme l’eczéma.

Rose: utilisé pour améliorer l’humeur et réduire l’anxiété.

Camomille: utilisé pour améliorer l’humeur et la relaxation.

Les huiles essentielles ne doivent être utilisées qu’à l’extérieur. Comme ils sont extrêmement concentrés, ils peuvent également irriter les cellules sensibles à l’intérieur du corps. certaines personnes peuvent prendre des capsules orales contenant des huiles essentielles. ils ne devraient le faire que sous la bonne direction du praticien. Cependant, il n’est jamais recommandé d’utiliser des huiles essentielles n’importe où près de leur bouche ou d’autres ouvertures du corps telles que les yeux, les oreilles, le nez, l’anus et le vagin où elles peuvent pénétrer dans le corps.

(L’auteur est le fondateur d’IREMIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

