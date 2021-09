Que sont les incendies de sixième génération, comme celui qui a dévasté Malaga ?

15/09/2021 à 16h07 CEST

Les feux de forêt ne seront plus comme avant. Ils seront de plus en plus violents et accablants par les services d’extinction. Celui de Malaga a été un exemple. L’incendie qui a ravagé la Sierra Bermeja est sans précédent en Andalousie et en Espagne. Il n’a pratiquement pas d’antécédents, comme celui subi à Pedrógão (Portugal) il y a quatre ans, donc son évolution et tout le travail accompli pour le combattre seront désormais étudiés en profondeur pour concevoir des stratégies pour faire face à ceux qui sont probablement à venir.

Ces incendies dits de sixième génération ne dépendent plus tellement de facteurs externes – comme le vent – pour se propager, mais sont capables de trouver leur propre chemin, ce qui les rend très erratiques et imprévisibles.

En outre, Ils portent le phénomène dangereux du pyrocumulus et du pyrocumulonimbus dans le désarroi, qui sont de gros nuages ​​se développant verticalement, engendrés par le feu lui-même, et qui sont capables de pénétrer l’atmosphère à haute altitude. Ils sont formés de couches chaudes et de couches froides et humides, où flottent les braises ou les particules incandescentes.

Si ces nuages ​​s’effondrent au sol, de nouveaux incendies peuvent être générés et, en plus, des blocages massifs des pompiers forestiers, pour lesquels ils forcent le retrait rapide des troupes pour la prévention – comme cela s’est déjà produit dans l’incendie de Sierra Bermeja -, ralentissant et compliquant les tâches d’extinction.

Derrière ce nouveau type d’incendie si « affamé », tel que défini par le directeur adjoint du centre opérationnel régional d’Infoca, Alejandro García, il y a divers facteurs, tous liés au changement des coutumes sociales, qui a motivé la diaspora de la population il y a des décennies de des zones rurales aux villes, laissant la campagne sans surveillance.

«Ce que nous cataloguons ‘par générations’, c’est comment des facteurs ont été ajoutés pour générer un incendie. La première génération est celle que nous avions au début du 20ème siècle. Avec la forêt propre, avec une grande population installée dans les zones rurales, nous avons eu un incendie de foudre mineur & mldr; Il n’y avait pratiquement rien, des incendies qui ont été éteints presque avec leurs mains », explique Juan Sánchez, directeur régional du plan Infoca.

Les années suivantes se caractérisent par l’abandon du milieu rural, ainsi que par la réduction des pratiques telles que l’élevage bovin ou l’agriculture traditionnelle, à laquelle s’ajoute l’urbanisation du milieu naturel.

Retour sur le terrain : la solution

La violence et la puissance de ces incendies, encore plus voraces lorsqu’ils sont confinés dans des zones d’accès si difficiles et avec si peu de marge de manœuvre comme l’environnement de la Sierra Bermeja, amènent le directeur régional d’Infoca à affirmer, sans hésiter, que “Pour le moment, personne n’est prêt à minimiser ces risques.”

En fait, la solution ne doit pas tant reposer sur l’amélioration des services d’extinction que sur la prévention. En raison de son énorme capacité de destruction et de son avance rapide, la sixième génération tire ils sont presque illimités et incontrôlables. De plus, le changement climatique et le réchauffement climatique viennent en aide à ces méga-catastrophes.

«L’avenir pour arrêter et coexister avec les incendies de forêt, ce que nous devons faire, est de minimiser la continuité des matériaux combustibles et d’utiliser à nouveau les forêts. Nous devons faire de l’agriculture de montagne, de l’élevage extensif de bétail, utiliser la forêt », explique García.

“Je sais que nous voulons voir les arbres et nous sommes pressés d’abattre un arbre, mais pour faire cohabiter les montagnes que nous avons, qui sont toutes anthropisées, et pour que cela soit durable au moment où nous sommes, nous devons gérer le paysage.”

En ce sens, la ministre du Développement durable, Carmen Crespo a avancé que l’incendie est éteint, le Conseil d’administration de la Junta de Andalucía, en collaboration avec les maires de la région, constituera un groupe d’experts et un comité technique pour “le reboisement et l’étude ultérieure” de la sierra.

« Le terrain doit être utilisé. Il y a eu une tendance où tout le monde a quitté la zone rurale et nous avons besoin de personnes dans la zone rurale, tant que l’environnement naturel est préservé. Élevage extensif, foresterie & mldr; tout cela doit être encouragé. Et, bien sûr, dépenser des ressources sur les pare-feu », a assuré Crespo.

