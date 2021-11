Que sont les indicateurs Bitcoin et comment peuvent-ils aider un utilisateur à améliorer ses opérations ?

Pour Collaborateur

Les indicateurs dans le trading sont des signaux qui peuvent indiquer un mouvement à venir de la crypto-monnaie, ce qui vous permet d’affiner votre stratégie.

***

Las criptomonedas han pasado a lo largo del tiempo de ser un nicho extremadamente específico a convertirse en una de las mayores tendencias en cuanto a inversión, representando tanto activos especulativos como moneda de cambio, que permite realizar transacciones por bienes y servicios en muchos países en todo le monde.

Le problème avec les crypto-monnaies, c’est qu’elles sont extrêmement imprévisibles, n’est-ce pas ? En fait, il existe de nombreux indicateurs que vous pouvez utiliser pour suivre le marché des crypto-monnaies, et beaucoup d’entre eux sont en fait très simples.

Le prix des crypto-monnaies varie en fonction de différents facteurs, tels que le nombre d’utilisateurs connectés au réseau Blockchain, l’offre et la demande, les changements dans la structure de la Blockchain et le nombre d’opérations qui sont effectuées dans un sens ou dans un autre ( est, l’achat et la vente).

Que sont les indicateurs dans le trading et comment les utiliser dans les opérations Bitcoin ?

Les indicateurs en trading sont essentiellement des signaux sous forme de signes dans la tendance qui peuvent indiquer un mouvement à venir, un affaiblissement de la tendance ou toute autre variable pouvant amener un trader à modifier sa stratégie ou à utiliser un plan B, ou, carrément finir l’opération.

Le trading de Bitcoin avec des courtiers Forex comme easyMarkets est possible, et encore plus avec la récente intégration d’easyMarkets avec TradingView, une nouvelle qui tombe comme un gant pour les utilisateurs de courtiers, puisqu’ils auront non seulement accès à une nouvelle plateforme, mais c’est aussi l’un des plus grands réseaux de trading social au monde, avec des outils qui permettent, justement, de mesurer les indicateurs pour Bitcoin.

Certains des indicateurs les plus importants sont la moyenne mobile, le MACD, le MC Super Guppy, l’indicateur de Fibonacci, largement utilisé pour connaître les dispersions de tendance, l’indicateur de volume, entre autres.

Comment appliquer ces indices au trading de crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies fonctionnent de manière très similaire aux autres actifs, malgré leur volatilité inhérente et, par conséquent, les mêmes indicateurs de trading peuvent leur être appliqués. Par exemple, l’indicateur de Fibonacci permet de connaître la dispersion d’une tendance, c’est-à-dire de donner une idée de jusqu’où elle continuera d’avancer dans une certaine direction, bien que ce ne soit pas une garantie que cela se réalisera.

Le MDC est utilisé pour mesurer les tendances et leur « élan », c’est-à-dire « l’énergie » avec laquelle une inversion de la même chose aura bientôt lieu et pour avoir une idée plus ou moins claire de l’intensité de la variation. tendance mesurée.

Parce que ces indices ont été affinés au fil du temps par des experts du trading et de l’analyse de données, ils sont aujourd’hui intégrés aux outils d’analyse de données des courtiers et sont souvent très fiables, dans le sens où ils peuvent réellement offrir une vue d’ensemble sur laquelle l’utilisateur peut s’appuyer lors de la conduite analyse technique. Dans tous les cas, il est recommandé que chaque fois qu’un utilisateur effectue une analyse technique, il la corrobore avec une analyse fondamentale.

Article de contributeur

Écrit par José Arreaza

Image de Unsplash

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: Cet article a été écrit par un collaborateur extérieur à notre environnement. QuotidienBitcoin Il n’a aucun rapport avec le contenu et l’offre présents dans le texte et ses liens.