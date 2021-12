Que sont les jeux du Nouvel An et quand commencent-ils ? Arsenal cherche à se racheter contre Man City tandis que Chelsea renouvelle sa rivalité avec Liverpool

Le jour de l’An est toujours une date que les fans attendent avec impatience dans le calendrier du football et il y a d’énormes affrontements au cours de la période des fêtes.

Janvier est généralement le mois au cours duquel les clubs de Premier League peuvent faire le point sur le déroulement de la saison et sur leur distance par rapport à leurs objectifs.

Arsenal a été battu 5-0 par Man City en début de saison

Et pour cette raison, il est essentiel que les clubs de haut niveau anglais commencent la nouvelle année avec trois points pendant une période notoirement chargée de la campagne.

Arsenal commencera 2022 en affrontant les champions et leaders de la Premier League Manchester City tandis que Chelsea accueillera Liverpool à Stamford Bridge dans quelques matchs à succès début janvier.

Les deux dernières équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le jour du Nouvel An en 2005, lorsque Joe Cole a inscrit un vainqueur tardif pour les Blues à Anfield contre sa future équipe.

Liverpool contre Chelsea n’est jamais une affaire tranquille

Comme ce fut le cas pour les matchs du Boxing Day, Manchester United sera à nouveau impliqué dans le seul match après que le reste de la Premier League ait joué.

Les Red Devils auront à cœur de marquer le début de la nouvelle année devant les fidèles d’Old Trafford lorsqu’ils accueilleront les Wolves le lundi 3 janvier.

Ce sera certainement une période passionnante pour le football de Premier League et talkSPORT.com a tous les détails…

Matchs de Premier League le jour du Nouvel An 2022

1er janvier

Arsenal contre Man City – 12h30, Emirates Stadium – talkSPORT EXCLUSIF

Leicester v Norwich – 15h00, stade King Power – talkSPORT EXCLUSIF

Watford contre Tottenham – 15h00, Vicarage Road

Crystal Palace contre West Ham – 17h30, Selhurst Park – talkSPORT EXCLUSIF

2 janvier

Brentford contre Aston Villa – 14h00, stade communautaire de Brentford

Everton contre Brighton – 14h00, Goodison Park

Leeds contre Burnley – 14h00, Elland Road

Southampton contre Newcastle – 14h00, St Mary’s Stadium

Chelsea contre Liverpool – 16h30, Stamford Bridge

3 janvier

Man United contre Wolves – 17h30, Old Trafford

Arsenal contre Man City, Leicester contre Norwich et Crystal Palace contre West Ham seront tous en direct sur talkSPORT le jour du Nouvel An.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

