Que sont les Kindle et les tablettes Fire pris en charge par Amazon Ad ?

Meilleure réponse: Les appareils d’Amazon avec des offres spéciales (maintenant appelés appareils financés par la publicité) sont des produits tels que les liseuses Kindle et les tablettes Fire qui présentent des publicités ciblées sur l’écran de verrouillage mais à un prix réduit pour le consommateur.

Quels sont les appareils compatibles avec les annonces Kindle et Fire Tablet ?

Vous êtes peut-être venu à cet article en vous demandant quelles sont les offres spéciales des tablettes Kindle et Fire, ou les appareils pris en charge par la publicité, alors prenons une minute pour expliquer en quoi consiste cette idée. Amazon a introduit le concept d’appareils avec des offres spéciales il y a quelque temps comme moyen de réduire le coût d’entrée dans les écosystèmes Kindle, puis plus tard, dans les écosystèmes Fire Tablet.

Amazon a toujours proposé du matériel relativement peu coûteux, en particulier lors d’événements commerciaux majeurs comme le Black Friday ou le Prime Day, mais il a présenté les offres spéciales comme un moyen de compenser davantage ces dépenses. Les appareils avec Offres Spéciales, désormais appelés Financé par la publicité appareils, se composent d’annonces d’écran de verrouillage/économiseur d’écran qui vous sont personnalisées en fonction de vos préférences d’achat et de vos habitudes de navigation sur Amazon.

De manière générale, la commande d’un appareil Amazon financé par la publicité, comme l’un des meilleurs Kindle ou l’une des meilleures tablettes Fire, comme la liseuse haut de gamme Kindle Oasis, vous fera économiser environ 15 à 20 $ sur le même produit sans ces publicités sur l’écran de verrouillage. . Ce n’est pas anodin, même sur un appareil de consommation média déjà bon marché.

Amazon gagne son argent non pas en vendant ses appareils, mais plutôt en s’accrochant à son écosystème de produits et services. Ainsi, l’entreprise estime (à juste titre) que si elle met autant d’appareils que possible entre les mains de ses clients à bas prix, ils sont beaucoup plus susceptibles de continuer à consommer le contenu d’Amazon et de commander des produits auprès du géant du commerce électronique.

Les publicités sur écran de verrouillage sont terribles, n’est-ce pas ? Pas si vite…

Dès le départ, beaucoup se moquent automatiquement de l’idée de payer pour un appareil de consommation de contenu avec des publicités à l’avant-plan. Je ne sais pas pourquoi c’est si répréhensible, car nous payons régulièrement volontairement pour des médias financés par la publicité (directement ou indirectement). Il suffit de regarder ce magazine sur votre table basse ou, diable, votre site Web préféré ! Les publicités soutiennent et subventionnent régulièrement la diffusion de contenu.

Ces publicités sur écran de verrouillage ne sont pas si mauvaises non plus. La plupart du temps, vous ne recevrez pas de publicités pour du papier toilette ou de la soupe aux lentilles. Vous êtes beaucoup plus susceptible de voir des publicités pour un livre qui, selon les algorithmes d’Amazon, vous intéressera ou pour une nouvelle série Prime Video. Pas trop répréhensible dans mon livre (jeu de mots), en particulier parce que les illustrations médiatiques sont bien mises en évidence afin qu’elles ne soient pas vraiment voir comme les annonces. Bien que vous voyiez parfois des publicités pour des produits physiques plus traditionnels (principalement sur les tablettes Fire), même celles-ci sont personnalisées en fonction de vos habitudes d’achat et de vos préférences de navigation à partir de votre compte Amazon.

La meilleure partie de tous ? Même si vous obtenez un appareil financé par la publicité et que vous le détestez, vous pouvez simplement payer pour que les publicités soient supprimées (dans les paramètres de l’appareil ou via votre compte Amazon). Vous ne payez aucun supplément sur la différence initiale ; à la place, vous payez le solde entre la version financée par la publicité et la version sans publicité. Sérieusement, si vous n’êtes pas sûr que les publicités vous dérangeront, pourquoi ne pas essayer cette méthode ? Vous pouvez finir par économiser quelques dollars.

Que devriez-vous obtenir ?

Évidemment, cela dépend de vos préférences personnelles et de votre budget, mais je pense que même si vous pouvez vous permettre d’obtenir les appareils sans support publicitaire, vous ne devriez pas. J’ai possédé de nombreux Kindles et tablettes Fire, et une seule fois j’en ai acheté un qui n’était pas pris en charge par la publicité. Honnêtement, je n’ai pas remarqué d’une manière ou d’une autre ! Cela me dit que les publicités sur l’écran de verrouillage ne m’ont jamais dérangé du tout et qu’elles étaient un moyen d’économiser entre 15 et 20 $ avec chaque appareil.

J’ai également constaté que les publicités étaient soit précises pour deviner ce qui pourrait m’intéresser, soit au moins non offensantes et non invasives. Ils consistent souvent en une pochette ou une pochette d’album, et honnêtement, ils ne sont pas mauvais à regarder lorsque mon appareil est verrouillé.

Lecture à tarif réduit

Kindle Oasis (2019)

La meilleure expérience de liseuse

La liseuse haut de gamme d’Amazon peut être achetée à prix réduit en tant qu’appareil financé par la publicité.

