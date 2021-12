Que sont les matchs du Boxing Day et quand commencent-ils ? Liverpool affrontera Leeds, Chelsea contre Aston Villa mais Man United pas en action

La Premier League est au milieu d’un autre programme festif chargé avec les matchs du Boxing Day toujours un moment fort pour les fans.

Le voyage de Manchester United à Newcastle est le seul match qui ne sera pas joué le lendemain de Noël, ce match ayant lieu le lundi 27 décembre.

. ou concédants de licence

Mohamed Salah a marqué un triplé pour Liverpool contre Leeds la saison dernière

Les Red Devils ne joueront pas le jour de la fête du football qu’est le Boxing Day pour la première fois depuis une victoire 3-1 contre Hull City en 2009.

Liverpool commencera l’action d’après-Noël de la Premier League à domicile contre Leeds au début de la journée.

Les deux ont été impliqués dans un affrontement incroyable à Anfield lors de la première journée de la saison dernière qui a vu Mohamed Salah marquer un triplé lors d’une victoire 4-3.

.

United ne participera pas au football du Boxing Day pour la première fois depuis une décennie

Ailleurs, les rivaux locaux de Liverpool Everton font face à un voyage difficile à Burnley tandis qu’Arsenal se rend aux lutteurs Norwich.

Les champions de Pep Guardiola sont impliqués dans l’un des matchs phares du Boxing Day alors qu’ils accueillent Leicester.

Et Chelsea fait face à un voyage à Birmingham pour affronter Aston Villa.

Mais quand aura lieu le reste de l’action de Premier League ? talkSPORT.com a tous les détails…

Matchs de Premier League le lendemain de Noël 2021

Liverpool v Leeds – 12h30, Anfield – talkSPORT EXCLUSIF

Wolves contre Watford – 12h30, Molineux

Burnley contre Everton – 15h00, Turf Moor

Man City contre Leicester City – 15h00, Etihad Stadium

Norwich City contre Arsenal – 15h00, Carrow Road – talkSPORT 2 EXCLUSIF

Tottenham contre Crystal Palace – 15h00, stade Tottenham Hotspur

West Ham contre Southampton – 15h00, stade de Londres

Aston Villa contre Chelsea – 17h30, Villa Park – talkSPORT EXCLUSIF

Brighton contre Brentford – 20h00, stade Amex

talkSPORT aura trois matchs en direct exclusivement pour vous le lendemain de Noël cette saison.

Nous serons à Anfield pour Liverpool contre Leeds à l’heure du déjeuner avant de nous diriger vers Carrow Road pour Norwich contre Arsenal à 15 heures.

Et notre couverture du Boxing Day se terminera ensuite à 17h30 avec Aston Villa contre Chelsea.

Nous aurons également les dix rencontres de Premier League en direct entre le mardi 28 et le jeudi 30 décembre, notamment Leicester contre Liverpool et Manchester United contre Burnley.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Le tableau de la Premier League le jour de Noël 2021