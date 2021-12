Que sont les NFT ? Cartographier l’écosystème NFT [Infographic]

Alors que nous nous tournons vers la prochaine génération de connexion numérique, tous les nouveaux types de connectivité et d’utilité font leur apparition, ce qui offrira aux créateurs davantage de moyens d’élargir leurs horizons et d’établir une connexion directe avec les consommateurs, les fans, les autres artistes et plus encore.

Le plus grand changement à plus long terme à cet égard est le métaverse, sur lequel Facebook a mis l’accent sur le changement de nom de son entreprise en octobre, déclenchant une toute nouvelle poussée vers cette prochaine plaine numérique. Pourtant, même avant l’annonce de Facebook, les graines de la prochaine plate-forme de connexion étaient en train d’être semées, avec un nombre croissant d’investisseurs, de conseillers et d’évangélistes vantant la promesse de la décentralisation et les opportunités que les technologies telles que la crypto-monnaie, les registres basés sur Blockchain et AR/VR facilitera la prochaine étape de développement.

L’élément le plus accessible au public, du moins pour le moment, est le NFT, ou « jeton non fongible », qui peut être appliqué à une large gamme de produits et de services, mais qui est plus particulièrement lié à l’art numérique, et en particulier, des photos de profil numériques sur les réseaux sociaux (PFP).

Le mouvement NFT est maintenant devenu un aspect clé de la croissance de l’espace plus large des médias sociaux, et bien qu’il existe de nombreux sceptiques et de nombreuses questions sur la viabilité à long terme et la valeur de ces œuvres d’art numérique, la croissance des NFT est indéniable, avec Twitter, Instagram et Facebook, tous explorent de nouvelles façons d’intégrer directement l’art et la propriété NFT dans leurs applications.

Si vous avez toujours du mal à comprendre l’espace NFT, cette infographie est pour vous. L’équipe de Visual Capitalist s’est récemment associée à Next Decentrum pour fournir cet aperçu des NFT et de l’espace émergent de l’art en ligne.

Cela pourrait fournir une perspective précieuse pour votre planification, en particulier compte tenu de l’émergence des contrats numériques et de la propriété.