Que sont les NFT ? Voici ce que vous devez savoir sur les jetons non fongibles

Où les gens achètent-ils des NFT ?

Les œuvres d’art numériques peuvent être achetées sur des marchés en ligne comme Opensea.io, Niftygateway.com et Superrare.com.

Des maisons de vente aux enchères traditionnelles sont également entrées dans l’espace : lors d’une récente vente Christie’s, une œuvre d’art numérique a été évaluée à 69 millions de dollars. Pendant ce temps, Sotheby’s a annoncé ce mois-ci le lancement de sa propre place de marché NFT.

« Nous sommes dans une position unique chez Sotheby’s pour appliquer notre expertise et notre curation au monde de l’art en plein essor pour la génération numérique native », a déclaré Sebastian Fahey, directeur général de la maison de vente aux enchères.

Quelle est la taille du marché NFT ?

Quel est le prix des NFT ?

« En fin de compte, c’est ce que vous pouvez faire », a déclaré Schachter.

Cela étant dit, la réputation de l’artiste, y compris son exposition à la galerie et sa taille, sont des facteurs importants, a-t-il ajouté.

Comment sont-ils taxés ?

Les NFT sont généralement taxés au taux des objets de collection de l’IRS, a expliqué Shehan Chandrasekera, CPA et responsable de la stratégie fiscale chez la société de logiciels de crypto-taxe Cointracker.io.

Cela signifie que la plus-value sur une œuvre d’art numérique détenue pendant moins d’un an sera imposée jusqu’à 37%, et celles détenues depuis plus longtemps seront prélevées à un taux maximum de 28%.

Une chose importante à noter, a déclaré Chandrasekera, est que si quelqu’un utilise des crypto-monnaies pour acheter un NFT, il sera également grevé d’impôts sur les gains en capital sur les bénéfices réalisés sur ses pièces numériques.

« Beaucoup de gens ne s’en rendent pas compte », a-t-il déclaré. « Ils pensent: » Je viens d’utiliser ma crypto. Je n’ai pas retiré. » Les gens doivent faire très attention à cela. »

Pourquoi les gens achètent-ils souvent des NFT avec des crypto-monnaies ?

Il y a simplement un énorme chevauchement entre ceux qui s’intéressent aux pièces numériques et ceux qui s’intéressent aux NFT, a déclaré Schachter. « Ce sont des natifs du numérique qui vivent sur Internet. »

Et de nombreuses personnes qui ont vu la valeur de leurs cryptos monter en flèche n’avaient jusqu’à présent que peu de moyens de les dépenser. Ce n’est pas aussi facile, par exemple, d’acheter une maison ou une voiture avec du bitcoin ou de l’ethereum.

« Il y a eu cette demande folle, et maintenant, tout d’un coup, il y a quelque chose à acheter », a déclaré Schachter.

Quelles sont les critiques ?

Une grande partie des critiques des NFT vient du monde de l’art traditionnel parce qu’il a peur de la perturbation, a expliqué Schachter.

« Le premier ordre d’attaque consiste simplement à l’assimiler à une monnaie », a déclaré Schachter. « ‘C’est juste de l’argent.’ Eh bien, qu’y a-t-il de plus d’argent que de l’art stocké dans un port franc qui n’a jamais été vu ? »

D’autres opposants soutiennent que l’art devrait être observé dans les musées et en personne, pas sur les écrans. « Mais il existe déjà du matériel dédié pour regarder les NFT sur votre bureau », a déclaré Schachter. « C’est un appareil autonome qui lit vos NFT en boucle. »

Le génie est sorti de sa bouteille, et cela ne fera que grandir. Kenny Schachter marchand d’art

Pourtant, les sceptiques abondent.

Anil Dash, un entrepreneur qui écrit sur les NFT, a déclaré que l’espace est dominé par des personnes déguisant leur désir de gagner de l’argent dans une passion pour l’art.

« Ce sont beaucoup des mêmes personnes qui achètent des actions meme », a déclaré Dash. « Ils ne pensent pas que GameStop va soudainement devenir vraiment bon dans la vente de jeux vidéo, pas plus qu’ils ne pensent que ce dessin moche d’un singe a vraiment une valeur monétaire. »

Quels sont les risques ?

Schachter a déclaré que les acheteurs doivent être très prudents lorsqu’ils stockent leurs œuvres d’art numériques en ligne, mais il a déclaré que ce n’était pas différent de la façon dont on devrait traiter leurs comptes bancaires en ligne.

Il a déclaré que les contrefaçons étaient un autre problème : « Chaque fois qu’il y a de l’argent sur la table, il y aura de la criminalité. »

Le principal danger, cependant, est que vous perdiez tout votre argent parce qu’une œuvre d’art numérique perd de sa valeur.

Est-ce vraiment de l’art ?

Il y a déjà eu des expositions NFT dans plusieurs grandes villes, dont Londres et Cologne.

Pendant ce temps, un musée dédié aux NFT arrivera bientôt à Midtown Manhattan.

« Le génie est sorti de la bouteille, et cela va juste se développer », a déclaré Schachter.

Plutôt que de remplacer des formes d’art plus anciennes comme la sculpture et la peinture, a-t-il déclaré, la technologie coexistera avec elles.

« Il y aura des projections d’hologrammes en 3D de sculptures où vous appuierez simplement sur un interrupteur et il sera assis dans votre chambre », a-t-il déclaré.