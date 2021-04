Que sont les NFT?

Un jeton non fongible (NFT) est un type spécial de jeton crypté qui représente des objets de collection uniques. Un NFT est utilisé dans des applications spécifiques qui nécessitent des éléments numériques uniques, tels que des œuvres d’art cryptées, des objets de collection numériques et des jeux en ligne.

Cela contraste avec les crypto-monnaies comme Bitcoin et de nombreux réseaux ou jetons utilitaires fongibles. Les jetons fongibles peuvent être échangés les uns avec les autres car ils ont la même valeur, semblable à un simple échange entre des billets de la même dénomination.

Les caractéristiques

Irremplaçabilité

Les NFT ne peuvent pas être copiés ou divisés entre différents titres. Comme une œuvre d’art unique, les NFT sont appréciés pour leur importance culturelle et leur valeur en capital social et pour la possession d’œuvres célèbres. Les NFT sont également très populaires auprès des artistes car une partie de tout prix de revente reviendra directement à l’auteur original.

Tokenisation des actifs physiques

Dans le monde de la blockchain, NFT signifie que chaque jeton a sa propre valeur et ses propres caractéristiques de distribution. Une autre différence avec les jetons homogénéisés est que les transactions non financières sont indivisibles. La norme de jeton la plus courante pour NFT est ERC-721.

Grâce à la norme ERC-721 d’Ethereum, il est possible de prouver qu’un fichier numérique est un "fichier original" unique pour résoudre le problème de la copie de fichiers numériques et confirmer son authenticité et son caractère unique. Les jetons non fongibles démontrent immuablement la propriété numérique.

Accès à l’actif réel

Lorsque vous achetez un NFT, vous obtenez non seulement la propriété immuable de l’actif, mais vous avez également accès à l’actif réel.

Capitalisation boursière

Selon la société de données de l’industrie NonFungible, au 30 mars, il y avait eu 5 498 710 transactions sur le marché des NFT, pour un volume total de transactions de 557 623 962,02 $.

Jetons non fongibles et DeFi

Les jetons non fongibles fonctionnent non seulement sur la blockchain Ethereum, mais peuvent également être exécutés sur d’autres réseaux décentralisés, tels que EOS et NEO. Tous ces réseaux décentralisés ont la fonction de contrats intelligents avec une boîte complète d’outils NFT, afin que les développeurs puissent décrire les métadonnées en détail.

NFT a commencé à s’intégrer de plus en plus dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi).

Par exemple, le protocole DeFi Yearn Finance a développé un produit d’assurance Y.Insure pour les actifs en monnaie virtuelle.

Y.Insure utilise le mécanisme NFT (ERC-721) pour représenter les attributs uniques des polices d’assurance.

Parmi les autres projets DeFi avec roulements NFT, citons MEME, Bancor et Enjin.

Lieux commerciaux

Les jetons non fongibles peuvent être échangés sur OpenSea, Nifty Gateway, Nifty Gateway, MakersPlace, Rarible, SuperRare et d’autres plates-formes.

L’histoire

Vers 2017, les deux premiers NFT qui ont été créés et qui ont gagné en popularité étaient CryptoPunks et CryptoKitty. CryptoPunks contient 10 000 animations mignonnes de corps humains et de personnages animaux. CryptoKitty est un ensemble d’images de chats fantastiques, qui ont été initialement distribuées gratuitement. Cependant, le CryptoKitty le plus précieux vaut désormais plus de 100000 $ et CryptoPunks vaut plus d’un million de dollars.

Un autre acteur majeur de l’essor du NFT est "Top Shot de la NBA", un site Web de cartes à collectionner de basketball virtuel basé sur la vidéo a été lancé en octobre de l’année dernière.

NBA TopShot propose des collections sur le thème du basket-ball sanctionnées par la NBA et est jusqu’à présent le champion en titre sur le marché de la NFT.

Source: NBA TopShot via NonFungible

NBA Top Shot représentait le plus grand produit NFT avec un volume total de transactions de 459,71 millions de dollars. À ce jour, plus de 276 350 transactions ont été traitées sur le réseau.

Source de l’image: Shutterstock

L’entrée Que sont les NFT? a été publié pour la première fois dans Bitcoin, Cryptocurrency et Blockchain News.