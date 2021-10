Que sont les pneus cristallisés et comment éviter que cela ne vous arrive | Moteur

Les pneus sont une partie essentielle des véhicules, et ils peuvent souffrir de différents types de problèmes. L’une des plus mystérieuses est celle de la cristallisation.

Une voiture repose sur son quatre roues, qui sont l’élément du véhicule qui plus de punition qu’ils reçoivent.

Ils s’écrasent constamment contre le sol, et ils subissent les agressions du terrain et des intempéries : froid, chaleur, pluie, verglas…

Toutes ces attaques peuvent provoquer le phénomène de pneus cristallisés, qui ne sont pas faciles à détecter, et qui peuvent poser un problème de sécurité important.

Notre collègue Rodrigo Fersainz explique dans Auto Bild, que sont les pneus cristallisés et comment les éviter.

Les pneus cristallisés Ils se produisent lorsque leurs composants perdent leurs propriétés et se forment microcristaux qui font ce qu’on appelle communément le caoutchouc (caoutchouc et autres éléments qui le composent) durcit excessivement.

Ce problème réduit l’adhérence et l’amortissement du véhicule, rendant la conduite plus dangereuse et augmentant la distance d’arrêt.

Les pneus cristallisés sont fabriqués par absence de rodage, températures extrêmes (soleil direct, glace sur les roues), excès d’humidité, etc.

Le problème est que ils ne sont pas faciles à détecter, car on ne le voit pas à l’œil nu. Certains indices sont le bruit excessif lors du roulage et la dureté des réactions, ou la brusquerie et les vibrations de la direction et des suspensions.

Rodrigo Fersainz explique une astuce maison: enfoncez votre ongle dans le pneu de temps en temps et voyez si cela coûte plus ou moins le même prix qu’au début.

Avec de bons pneus, cela ne devrait pas arriver tout au long de leur cycle de vie, mais s’ils ne sont pas bien entretenus ou de mauvaise qualité, le problème se matérialise.

Malheureusement, les pneus cristallisés n’ont pas de solution. Il n’y a pas d’autre choix que de les remplacer par des neufs.

La sécurité et éviter les accidents éventuels passent avant tout.

Vous avez plus d’informations dans ce rapport Auto Bild : Comment éviter le danger des pneus cristallisés ?