Que sont les redevances musicales (et comment pouvez-vous collecter les vôtres) ?

Les redevances musicales sont déroutantes. La plupart d’entre nous ne sommes pas des avocats spécialisés en musique. Nous sommes des musiciens essayant de gagner notre vie.

Et vous voulez probablement juste savoir comment gagner les redevances qui vous sont dues.

Ainsi, dans cet article, je couvrirai les quatre principaux types d’organisations qui collectent les différents types de redevances générées lorsqu’une personne utilise ou diffuse une chanson que vous avez écrite et/ou enregistrée.

Mais d’abord, couvrons les bases…

Que sont les redevances musicales ?

Les redevances musicales sont des paiements aux propriétaires légitimes d’une chanson, qui peuvent inclure des auteurs-compositeurs, des artistes-interprètes et/ou des éditeurs. Quiconque détient les droits d’une partie d’une chanson doit des redevances musicales lorsqu’une chanson est jouée ou utilisée par quelqu’un d’autre.

Chaque fois qu’un tiers utilise votre chanson, il doit payer des frais pour l’utiliser. Cet argent est ensuite collecté par différents organismes selon le type et le territoire d’utilisation.

Voici les types d’endroits qui, s’ils utilisent votre musique, vous verseront une redevance :

Plateformes de diffusion en continu (lorsque quelqu’un diffuse votre chanson) Stations de radio Stations de télévision (publicités et émissions) Stations de radio en ligne non interactives (comme Sirius XM et Pandora) Lieux de musique Tout lieu public qui diffuse votre musique (comme les restaurants, les bars et les cafés)

Comment les redevances musicales sont divisées

Nous savons donc que les musiciens perçoivent des redevances, mais qui perçoit exactement les redevances d’une chanson ?

Chaque morceau enregistré est associé à deux droits distincts : les droits de composition et les droits d’enregistrement principal.

Le ou les auteurs-compositeurs possèdent les droits de composition, et donc les redevances d’écriture (sauf s’ils ont un éditeur, l’éditeur prend alors tout ou partie des redevances de composition).

Celui qui enregistre cette chanson détient les droits d’enregistrement principal de cet enregistrement spécifique de la chanson, et donc les redevances d’enregistrement principal (parfois cela peut être un label).

Ainsi, chaque fois qu’une redevance est générée, les auteurs-compositeurs et les artistes-interprètes doivent une partie de cet argent.

Les 4 principaux lieux qui collectent des redevances musicales pour vous

Il existe plusieurs types de redevances qui vous sont dues. Mais exactement comment les redevances sont-elles perçues dans la musique ?

Heureusement, vous n’êtes pas obligé de les récupérer vous-même. Il existe quatre types d’organisations qui percevront des redevances pour vous ou vous paieront directement pour l’utilisation de votre chanson.

Chaque pays a des organisations différentes qui perçoivent des redevances différentes, je vais donc me concentrer uniquement sur les redevances aux États-Unis.

Voici les quatre endroits où vous devez enregistrer vos chansons pour obtenir l’argent qui vous est dû…

Distributeur numérique

Les distributeurs numériques sont les entreprises qui livrent votre musique aux fournisseurs de services numériques (DSP), comme Spotify, Apple Music, etc.

Ensuite, chaque fois que quelqu’un joue votre chanson sur l’une de ces plateformes de streaming interactives (« interactive » signifiant que l’auditeur peut choisir sa musique), la plateforme vous doit une redevance de streaming.

Chaque DSP verse des redevances de streaming directement au distributeur numérique de cette musique. Le paiement pour chaque DSP varie et de nombreux distributeurs prélèvent un pourcentage des paiements.

Si votre musique est sur Spotify et Apple Music, votre distributeur collecte automatiquement les paiements en streaming pour vous.

(Chaque fois que quelqu’un joue votre chanson sur une plate-forme de streaming, le DSP vous doit également une redevance mécanique, mais cela passe par une autre organisation. Nous y reviendrons ci-dessous).

Redevances qu’un distributeur numérique perçoit: redevances de streaming

Organisation des droits d’exécution

Une organisation des droits d’exécution (PRO) représente les auteurs-compositeurs et les éditeurs.

Et chaque fois qu’il y a une interprétation publique de votre chanson, vous avez droit à une redevance d’interprétation. Un PRO perçoit ces redevances pour vous.

Qu’est-ce qui est considéré comme une « performance publique » ?

Lorsque cela est:

Vous ou quelqu’un d’autre jouez votre chanson en directUn lieu public (comme un bar, un restaurant ou un café) diffuse votre chanson dans son établissementVotre musique est à la télévision ou dans un jeu vidéoUne station de radio diffuse votre chanson

Les plus grands PRO aux États-Unis sont ASCAP et BMI (il y a aussi SESAC et GMR, mais ceux-ci sont sur invitation uniquement).

Avec chaque composition, il y a deux redevances générées : le côté auteur-compositeur et le côté éditeur (différent du droit d’enregistrement sonore).

Si vous enregistrez vos chansons auprès de l’ASCAP, vous devrez créer une « société d’édition de vanité » afin de pouvoir percevoir la part de l’éditeur des redevances.

Si vous êtes avec BMI, vous n’avez pas besoin de créer une société d’édition car BMI vous paiera à la fois les redevances de l’auteur-compositeur et de l’éditeur (sauf indication contraire). Pour vous assurer de recevoir toutes vos redevances de publication, vous pouvez également vous inscrire auprès d’une société d’administration de publication (voir ci-dessous).

Redevances qu’un PRO perçoit: redevances d’exécution (pour les auteurs-compositeurs et les éditeurs)

Société d’administration de la publication

Une société d’administration de publication perçoit vos redevances de performance si vous n’êtes pas déjà inscrit auprès d’un PRO. Ils perçoivent également des redevances de performance d’autres pays, même si vous êtes enregistré auprès d’un PRO.

BMI et ASCAP peuvent percevoir vos redevances d’interprétation à l’étranger, mais une société d’administration d’édition peut le faire plus rapidement car elle enregistre souvent vos chansons directement auprès des PRO d’autres pays.

Les sociétés d’administration de l’édition collectent également des redevances mécaniques générées par les flux ou les ventes de votre musique (payées par les DSP).

Actuellement, le Mechanical Licensing Collective est la seule entité qui collecte et paie des redevances mécaniques aux États-Unis ‒ votre société d’administration de publication doit déjà être associée à la MLC ainsi qu’à des organisations de redevances mécaniques en dehors des États-Unis. vous n’êtes pas obligé de vous inscrire également auprès de la MLC.

Certains distributeurs numériques, comme CD Baby et Tunecore, proposent des services d’administration de publication. Mais il existe des sociétés d’administration de publication autonomes, comme Songtrust (ce que j’utilise) ou Sentric.

Pour être clair, avec des sociétés comme Songtrust, vous conservez la propriété à 100 % de votre part d’auteur-compositeur et d’éditeur. Ils perçoivent simplement ces redevances pour vous après avoir pris une coupe.

Redevances qu’une société d’administration de publication perçoit: redevances de performance et redevances mécaniques

Échange de sons

Rappelez-vous qu’il y a deux faces à chaque chanson enregistrée ? Le côté composition et le côté prise de son ?

Les PRO perçoivent les redevances de composition. SoundExchange perçoit les redevances d’enregistrement sonore (États-Unis uniquement).

SoundExchange perçoit des redevances de performance numérique pour les utilisations non interactives de l’enregistrement d’une chanson. « Non interactif » signifie que l’auditeur ne peut pas choisir sa musique, cela inclurait donc Pandora, SiriusXM et Beats 1.

SoundExchange est la seule entité aux États-Unis à percevoir des redevances d’enregistrement sonore.

Ils perçoivent également des redevances de droits voisins. Quels sont ces?

Les redevances des droits voisins sont générées par les performances d’enregistrements sonores dans des pays en dehors des États-Unis (vous savez, nos voisins du monde entier).

Et la bonne nouvelle pour les musiciens américains ‒ SoundExchange travaille avec presque toutes les organisations de droits voisins dans le monde.

Redevances que SoundExchange perçoit: redevances de performance d’enregistrement sonore numérique pour les flux non interactifs aux États-Unis

Dernières pensées

Je sais, ça fait beaucoup d’infos. Les redevances musicales sont déroutantes.

Mais honnêtement, il vous suffit de connaître les bases pour commencer à percevoir l’argent qui vous est dû. Espérons que cet article a suffisamment simplifié le sujet pour que vous sachiez où enregistrer vos chansons afin que vous puissiez commencer à gagner toutes les redevances qui vous sont dues.

Mettez-vous en place avec chacun de ces quatre types d’organisations afin que votre argent ne se perde pas dans l’éther !