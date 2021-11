Que sont les tags et lecteurs NFC ? Comment travaillent-ils?

Oliver Cragg / Autorité Android

NFC, ou communication en champ proche, est une technologie sans fil populaire qui vous permet de transférer des données entre deux appareils qui sont à proximité l’un de l’autre. Il est souvent utilisé comme une alternative plus rapide et plus sûre aux codes QR pour d’autres applications à courte portée comme les paiements mobiles. Dans la pratique, la technologie n’a pas grand-chose : vous disposez de lecteurs électroniques qui vous permettent de lire les données de diverses balises NFC.

Les balises NFC sont étonnamment polyvalentes et ont tendance à être utiles dans les situations où vous souhaiterez peut-être transférer de petites quantités de données sans effort. Après tout, toucher une surface prend moins de temps et d’efforts que d’utiliser le couplage Bluetooth ou d’autres méthodes de communication sans fil conventionnelles. Les appareils photo numériques et les écouteurs, par exemple, ont des balises NFC intégrées sur lesquelles vous pouvez appuyer pour établir rapidement une connexion avec l’appareil.

Si vous vous êtes déjà demandé comment fonctionnent les balises et les lecteurs NFC, cet article est fait pour vous. Dans les sections suivantes, nous examinerons rapidement leur fonctionnement ainsi que la manière dont vous pouvez lire et écrire des données sur une étiquette à l’aide de votre smartphone.

Comment fonctionnent les balises NFC ?

Les étiquettes NFC sont disponibles dans une variété de formes et de tailles. Les plus simples sont souvent construits sous la forme d’un autocollant carré ou circulaire. Ces types d’étiquettes ont une construction extrêmement simple : elles se composent d’une fine bobine de cuivre et d’un petit espace de stockage sur une micropuce.

La bobine permet à l’étiquette de recevoir sans fil l’alimentation du lecteur NFC via un processus connu sous le nom d’induction électromagnétique. Essentiellement, chaque fois que vous apportez un lecteur NFC alimenté près de l’étiquette, cette dernière est alimentée et transmet toutes les données stockées dans sa puce à l’appareil. Les balises peuvent également utiliser le cryptage à clé publique si des données sensibles sont impliquées pour empêcher l’usurpation d’identité et d’autres attaques malveillantes.

Étant donné que la structure de base d’une balise NFC est assez simple, vous pouvez intégrer le matériel requis dans une multitude de facteurs de forme. Prenez les cartes-clés d’hôtel ou les cartes d’accès en général. Il ne s’agit généralement que d’une carte en plastique avec des enroulements en cuivre et de la mémoire sur une puce électronique. Le même principe s’applique aux cartes de crédit et de débit équipées de NFC, qui contiennent de fines traces de cuivre le long du périmètre de la carte.

Les étiquettes NFC se présentent sous divers formats, allant des petits autocollants aux cartes en plastique semblables à des cartes de crédit.

Il convient de noter que les appareils NFC alimentés comme les smartphones et les tablettes sont également capables d’agir comme une balise NFC. Contrairement à la RFID, qui ne prend en charge que la communication unidirectionnelle, la NFC peut faciliter le transfert de données bidirectionnel. Cela permet à votre téléphone, par exemple, d’émuler une balise NFC intégrée comme celles utilisées pour les paiements sans contact. Ce sont des appareils beaucoup plus avancés, bien sûr, mais le mode de fonctionnement de base est toujours le même.

Types de balises NFC

La plupart des tags NFC suivent la norme ISO 14443 pour la transmission de données sans fil basée sur la proximité. Il existe également cinq sous-types, commodément étiquetés de type 1 à 5. Les balises de type 1 sont les moins avancées, car elles ne sont capables de stocker que moins d’un kilo-octet de données. Cela ne représente que quelques centaines de caractères de texte. Une telle balise a donc suffisamment de mémoire pour contenir une URL ou un mot de passe Wi-Fi, mais pas grand-chose d’autre. Les vitesses de transfert ne sont pas particulièrement élevées non plus, à environ 100 kbps.

À l’autre extrémité du spectre, les tags NFC de type 5 sont capables de contenir 32 Ko en mémoire. Ils peuvent également transférer des données environ quatre fois plus rapidement que les balises de type 1. Ce n’est toujours pas beaucoup de données, comparé à une carte microSD typique de la même taille physique. Cependant, c’est plus que suffisant pour des cas d’utilisation tels que la billetterie et le contrôle d’accès. Ces types d’étiquettes peuvent également offrir des fonctionnalités supplémentaires telles que la résistance aux falsifications et des capacités améliorées de gestion des interférences.

Les tags NFC varient en termes de capacité de mémoire et de vitesse de lecture.

Comme vous vous en doutez, cependant, les étiquettes NFC plus avancées coûtent également plus cher à fabriquer. Compte tenu du peu de données souvent transférées via ce support, la plupart des applications sont suffisamment servies par les types les plus primitifs. Les étiquettes de type 1 et 2, qui sont beaucoup plus courantes, ne coûtent que quelques centimes si elles sont achetées en gros.

Les tags NFC sont souvent activés en lecture-écriture, vous pouvez donc les réutiliser comme bon vous semble. Cela réduit encore le coût de déploiement pour les cas d’utilisation à grande échelle.

Qu’en est-il de l’AirTag d’Apple et des autres balises intelligentes ?

Vous avez peut-être entendu parler de trackers d’objets personnels comme Apple AirTag et Galaxy SmartTag+ de Samsung. Même si leurs noms vous font croire qu’il s’agit de balises NFC, ces trackers s’appuient plutôt sur différents protocoles sans fil avec une portée plus longue.

Bluetooth Low Energy, par exemple, fonctionne sur plusieurs mètres et ne nécessite pas de proximité ou de contact comme le fait NFC. Une autre technologie sans fil en plein essor est la bande ultra large (UWB). En un mot, les appareils peuvent utiliser l’UWB pour obtenir une connaissance de la position, vous permettant de localiser un AirTag avec une précision centimétrique. Les smartphones haut de gamme commercialisés après 2019, tels que l’iPhone 11 et le Galaxy S21, incluent la prise en charge UWB.

Cela dit, les AirTags d’Apple incluent également une étiquette NFC contenant les coordonnées du propriétaire. Si vous trouvez un tracker perdu, appuyez simplement sur n’importe quel smartphone compatible NFC contre lui. Ou si vous en avez un supplémentaire qui traîne, vous pouvez réutiliser la balise pour l’automatisation, comme nous le verrons dans une section ultérieure.

Comment fonctionnent les lecteurs NFC ?

Jusqu’à présent, nous n’avons parlé que des tags NFC, mais qu’en est-il des lecteurs ? Eh bien, nous avons déjà établi que les lecteurs NFC alimentent et lisent les données à partir de balises passives. Pour ce faire, les lecteurs NFC ont besoin d’une source d’alimentation pour faire passer un courant électrique à travers une bobine qui leur est propre. Cela génère un champ magnétique alternatif à proximité immédiate du lecteur. Amener une étiquette dans la plage de ce champ magnétique entraîne finalement un couplage inductif entre les deux bobines, grâce à la loi d’induction de Faraday.

Une fois la balise alimentée, le processus de transfert de données réel est également assez simple. Les lecteurs peuvent détecter comment une étiquette NFC module le champ électromagnétique. Une technique connue sous le nom de codage Manchester est utilisée pour déterminer des valeurs binaires (zéros et uns) à partir des impulsions électromagnétiques. Enfin, ces valeurs binaires sont converties en texte lisible par l’homme. Ne vous inquiétez pas, cependant, vous n’avez pas besoin de savoir tout cela pour utiliser réellement une étiquette ou un lecteur NFC dans le monde réel.

Les terminaux de paiement sans contact sont peut-être les lecteurs NFC les plus répandus. Les passerelles d’accès aux transports publics viennent juste après. Dans les deux cas, vous recevez une étiquette NFC unique sous la forme d’une carte ou d’un jeton contenant votre solde ou les informations de votre compte. Pendant ce temps, les lecteurs sont généralement des appareils fixes avec une connexion active à l’alimentation et aux données, parfois via une batterie et une connexion Wi-Fi respectivement.

Balises NFC : Comment lire et écrire des données

Comme mentionné précédemment, la plupart des smartphones de milieu de gamme et haut de gamme contiennent actuellement du matériel NFC. Cela rend la lecture d’une étiquette NFC existante assez simple, il suffit d’utiliser l’arrière de votre smartphone pour établir un contact physique avec elle. Selon le contenu de la balise, une fenêtre contextuelle devrait apparaître automatiquement sur votre appareil et vous inviter à effectuer une action. Par exemple, une étiquette avec une URL peut apparaître sur le navigateur Web, tandis qu’une étiquette intégrée dans une paire d’écouteurs initiera automatiquement l’appairage Bluetooth.

En ce qui concerne l’écriture ou l’écrasement des données, gardez à l’esprit que toutes les balises NFC ne sont pas capables d’effectuer une opération de lecture-écriture. Certaines balises, comme celles programmées pour le contrôle d’accès, peuvent avoir des protections en écriture pour empêcher les falsifications ou les modifications non autorisées. Les autocollants et cartes NFC sans marque comme les NTAG 213 et 215 sont votre meilleur choix pour les étiquettes NFC réinscriptibles. Ils peuvent être achetés dans le commerce auprès de détaillants d’électronique ou même de sites Web généraux comme Amazon.

Vous pouvez programmer la plupart des balises NFC standard pour inclure les données ou le texte de votre choix en utilisant rien de plus que votre smartphone.

Avec un tag NFC réinscriptible, vous pouvez le programmer pour faire tout ce que vous voulez. Des applications telles que NFC Tools vous permettront d’écrire un contact, des informations de couplage Bluetooth, un lien vers un site Web ou une configuration Wi-Fi dans une balise. Pour un exemple plus avancé, vous pouvez combiner des balises NFC avec une application d’automatisation comme Tasker sur Android ou Raccourcis sur iOS pour effectuer des actions comme allumer une lumière.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur les balises et les lecteurs NFC. Si vous souhaitez en savoir plus sur les principes fondamentaux de la technologie et ses cas d’utilisation dans le monde réel, pensez à consulter notre guide complet sur NFC.

