Que sont les varices génitales ? Peuvent-ils être traités ?

in

26/08/2021 à 08h30 CEST

Ils sont peut-être inconnus, mais varices affectent non seulement les jambes, mais aussi le organes génitaux femelle.

La principale cause de l’apparition des varices génitales est insuffisance veineuse pelvienne, c’est-à-dire des varices du bassin.

Cela peut vous intéresser: Comment traiter le syndrome génito-urinaire et la perte de désir sexuel chez les femmes

De plus, à certaines occasions, des varices vulvaires peuvent apparaître associées à des varices dans les jambes.

L’augmentation de la pression veineuse et l’insuffisance des veines pelviennes provoquent fuite ou reflux vers la région génitale et les jambes développent des varices visibles dans ces zones.

L’apparition de ce type de varices est étroitement lié aux grossesses et ses changements anatomiques et hormonaux, étant fréquents qu’ils apparaissent pendant la grossesse.

Dans certains cas disparaissent généralement après l’accouchement, bien que son émergence conditionne largement l’apparition ultérieure de nouveaux épisodes.

Il est également fréquent que les varices chez les femmes ayant plusieurs grossesses peut persister indéfiniment après l’accouchement.

Selon l’équipe d’Angiologie et de Chirurgie Vasculaire de l’Hôpital Ruber Internacional, les varices vulvaires transcendent l’état de santé qu’elles posent, devenant un réel problème qui affecte la qualité de vie de malades.

“Les femmes qui en souffrent rapportent souvent que les varices affectent leur estime de soi, loin d’être un problème purement esthétique”, explique le Dr Pablo Gallo, chef de l’unité d’angiologie et de chirurgie vasculaire de l’hôpital international Ruber.

Et c’est que les varices génitales « peuvent produire des lourdeurs génitales, notamment des gênes ou des douleurs intenses pendant ou après les rapports sexuels et ces gênes peuvent s’intensifier pendant l’été ou pendant la période menstruelle. Elles sont aussi souvent associées à des varices au niveau des jambes et à des lombalgies récurrentes », précise le spécialiste.

Par conséquent, un diagnostic et un traitement rapides améliorent considérablement la qualité de vie des patients atteints du syndrome de congestion pelvienne.

“Ces symptômes ajoutés à la douleur pelvienne chronique constituent le syndrome de congestion pelvienne”, explique le Dr Santiago Zubicoa, chef de l’unité de radiologie vasculaire interventionnelle du même hôpital.

Varices génitales : symptômes et diagnostic

La première chose à faire en cas d’apparition de varices au niveau des organes génitaux est de consulter un professionnel spécialiste en chirurgie vasculaire. L’une des premières alertes peut survenir pendant la grossesse.

« Lorsque des varices génitales apparaissent pendant la grossesse, les gynécologues jouent un rôle important puisqu’ils auront la première suspicion diagnostique et plus tard ils devront être référés au service de chirurgie vasculaire pour une évaluation clinique, indiquer les mesures d’accompagnement pour prévenir les complications et effectuer le suivi respectif. vers le haut », souligne le Dr Gallo.

Après l’accouchement, une étude clinique et échographique complète est nécessaire et il est recommandé de réaliser échodoppler transvaginal, abdominal et des membres inférieurs.

Ces études visent à identifier la présence de varices dans le bassin, les compressions veineuses et leurs fuites.

D’autres fois, symptôme d’avoir des varices génitales, en plus de pouvoir les observer à l’œil nu, sont :

Douleur pelvienne chronique Varices dans les jambes Douleur au bas du dos Gêne ou douleur liée aux rapports sexuels.

En plus de l’échographie et de l’échographie Doppler, si ces symptômes apparaissent également, une phlébographie pelvienne est indiquée.

C’est un étude diagnostique et thérapeutique qui est réalisée en accédant par une veine dans le bras. Elle se fait en introduisant un cathéter jusqu’à ce qu’il atteigne les veines du bassin.

Cela nous permet de visualiser et d’identifier s’il existe des varices pelviennes ou des compressions veineuses dans la veine iliaque gauche (syndrome de May-Thurner) ou dans la veine rénale gauche (syndrome de Casse-Noisette).

A ce même moment peut être réalisée l’embolisation, c’est-à-dire l’occlusion programmée des varices pelviennes.

« Dans le cas des compressions veineuses, le traitement consiste à implanter un stent qui agit comme un ressort pour empêcher la veine d’être comprimée par les structures qui la serrent », ajoute Pablo Gallo.

Suivi clinique et échographique indispensable

“Une fois le traitement des varices pelviennes effectué, il aide à décongestionner la zone génitale, puis une sclérothérapie des varices vulvaires sera effectuée, cherchant à soulager la lourdeur de cette zone et à obtenir un bon résultat esthétique, ” dit le Dr Zubicoa.

La sclérothérapie C’est un traitement consistant à injecter une solution dans la veine. Cela provoque la guérison de la veine et force le sang à chercher et à circuler dans les veines saines.

Ce type de traitement nécessite des professionnels ayant une grande expérience pour le diagnostic, le traitement et le suivi de cette pathologie.