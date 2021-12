Que vaut Bette Midler ?

. bette midler

La valeur nette de Bette Midler est de 250 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Avec des décennies dans l’industrie du divertissement, elle est une actrice, chanteuse et compositrice américaine connue pour son travail sur scène et à l’écran.

L’artiste légendaire de 76 ans fait partie des personnes honorées lors du 44e Kennedy Center Honors. « Les Kennedy Center Honors célèbrent les sommités dont l’art et la créativité nous ont enrichis au-delà de toute mesure », a déclaré le président du Kennedy Center, David M. Rubenstein, dans un communiqué de presse. Il a ajouté: « Bette Midler, un tour de force artistique et la Divine Miss M américaine, a connu une carrière inégalée et prolifique, divertissant des millions de personnes avec sa voix merveilleuse et son esprit comique de marque. »

1. Midler était le protagoniste de films célèbres comme « First Wives Club », « Beaches » et « Hocus Pocus »

Midler est une actrice américaine surtout connue pour son travail comique. En vedette dans certains rôles emblématiques, elle est apparue aux côtés de Goldie Hawn et Diane Keaton dans le film « First Wives Club » de 1996 et a rejoint Barbara Hershey dans le film « Beaches » de 1988.

Elle a remporté deux nominations aux Oscars pour l’actrice dans un rôle principal. D’abord dans le film de 1979, « The Rose », et dans le film de 1991, « For the Boys ».

On s’attend à ce qu’en 2022, Midler s’associe à nouveau à Sarah Jessica Parker et Kathy Najimy pour reprendre leurs rôles dans le classique d’Halloween de 1993, « Hocus Pocus », dans une suite.

Avec quelques séries télévisées à son actif, Midler a récemment joué dans « The Politician » de Netflix.

2. Midler a sorti 14 albums

Selon SongHall.org, « Midler a sorti 14 albums, dirigé 19 tournées live et vendu plus de 30 millions de disques dans le monde ».

Elle a remporté trois Grammy Awards : meilleur nouvel artiste en 1974, meilleure performance vocale féminine pop pour « The Rose » en 1981 et meilleur album pour « Wind Beneath My Wings » en 1980.

3. Midler est un lauréat du Tony Award

Midler s’est également fait un nom sur scène, faisant ses débuts à Broadway en 1964 dans « Fidler on the Roof ». Selon Playbill, il a également joué dans une série de concerts et de magazines sur la Gran Vía Blanca. Il a remporté un Tony Award spécial en 1974.

En 2017, elle a remporté le Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour son rôle principal dans « Hello, Dolly! »

4. Midler a publié un livre pour enfants en 2021

Midler est une auteure publiée, qui a sorti son dernier livre pour enfants en 2021. « The Tale of the Mandarin Duck: A Modern Fable » s’inspire des photos d’un canard de l’artiste Michiko Kakutani en 2018 dans Central Park.

« Comment faire en sorte que les gens apprécient ce qui est devant eux ? » selon la description de Good Reads. « Dans L’histoire du canard mandarin, il faut un beau canard mystérieux et un enfant aux yeux clairs pour souligner l’évidence ! «

Il a également sorti « The Saga of Baby Divine » en 1983 et « Bette Midler: A View From a Broad » en 1980.

5. Midler a inscrit son penthouse à New York pour 50 millions de dollars

Architectural Digest a rapporté que Midler avait inscrit son penthouse de l’Upper East Side pour 50 millions de dollars en 2019. L’appartement de 7 000 pieds carrés comprend 14 chambres, un ascenseur privé et 3 000 pieds carrés d’espace extérieur. Elle a déclaré au New York Times : « Il est temps qu’une autre famille en profite. »

Celebrity Net Worth a rapporté que l’appartement était à l’origine composé de deux unités qu’ils ont transformées en une seule, occupant les trois derniers étages du bâtiment.

Le point de vente a ajouté que Midler possède une propriété à Hawaï, dont plus de 38 acres sur l’île de Kauai qu’il a achetées en 1988 pour 1,5 million de dollars et une autre propriété de 58 000 pieds carrés à proximité.

