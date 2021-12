Que vaut Lorne Michaels ?

. Lorne Michaels au Kennedy Center Honors

La valeur nette de Lorne Michaels est de 500 millions de dollars selon Celebrity Net Worth. Il est le producteur de télévision le plus connu pour avoir créé « Saturday Night Live ».

Il a été nommé lauréat du 44e Kennedy Center Honors. Como dijo el presidente del Kennedy Center, David M. Rubenstein, en un comunicado de prensa, “Lorne Michaels creó la ‘televisión imprescindible’ más duradera con ‘Saturday Night Live’, un programa que es a la vez espejo y musa de la vida aux Etats-Unis ».

Voici ce que vous devez savoir :

1. Michaels a créé ‘Saturday Night Live’ et le produit pour NBC

Celebrity Net Worth évalue le salaire annuel de Michaels à 30 millions de dollars, bien qu’il n’y ait pas de chemin clair vers ce chiffre. Il est peut-être mieux connu pour avoir créé «Saturday Night Live» et son travail de production télévisuelle.

D’après son compte IMDb, il travaille souvent avec l’étudiant « Saturday Night Live ». Il produit sur certains des projets parallèles de ses membres actuels de la distribution, tels que « Shrill » d’Aidy Bryant, « Schmigadoon! » Par Cecily Strong. et « Kenan » de Kenan Thompson.

Il a également produit pour « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon » et « Late Night with Seth Meyers ».

2. Michaels a produit des films pour Paramount et NBCUniversal

Michaels est également producteur de films. Pendant des années, il a été associé à la production de films Paramount tels que « Wayne’s World », « Tommy Boy » et « A Night at the Roxbury », a rapporté Celebrity Net Worth. Ce partenariat a pris fin en avril 2018, en signant un accord de développement avec NBC Universal.

Selon le média, à partir de 1999, tous les contrats des acteurs incluaient une clause qui donnerait à sa société de production, SNL Films, « le premier choix dans les trois premiers films de l’acteur ».

3. Michaels a commencé sa carrière en tant que scénariste de télévision

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Toronto, Michaels a déménagé à Los Angeles, a rapporté Biography.com. Certains de ses premiers crédits IMDb incluent « Barris & Company », « The Beautiful Phyllis Diller Show », « Rowan & Martin’s Laugh-In » et « The Jim Nabors Hour ».

Selon Biography.com, Michaels s’est associé à son compatriote Hart Pomerants en 1970 pour créer « The Hart and Lorne Terrific Hour » pour la Canadian Broadcasting Company. La série a été de courte durée, mais en 1975, il a été embauché pour créer un spectacle pour remplacer les rediffusions de « The Tonight Show », conduisant à la création du célèbre sketch show.

4. Michaels a deux propriétés à New York

Michaels possède un appartement dans la ville et une maison à East Hampton, selon Celebrity Net Worth, qui a cité des dossiers fiscaux.

Le point de vente a rapporté que son appartement au Brentmore surplombe Central Park. Le bâtiment compte une liste de résidents étoilés, dont Robert De Niro, Sting et Clive Davis. Celebrity Net Worth a ajouté que les compensations de vente mettraient la valeur de la propriété dans votre appartement à environ 25 millions de dollars.

Le cadre de 77 ans a fait construire sa maison sur mesure à Amagansett, New York, selon Celebrity Net Worth. Assis sur un peu plus de 3 acres, le point de vente a écrit: « Il a une immense pelouse et se trouve à quelques minutes à pied d’un chemin privé menant à la plage. »

5. Michaels a été marié trois fois

Dans sa vie personnelle, Michaels a été marié trois fois. Selon Biography.com, il était marié à Rosie Schuster de 1973 à 1980 et à Susan Forristal de 1984 à 1987 avant d’épouser Alice Barry.

Elle a épousé Barry, son ancien assistant, en 1992 alors qu’elle avait 50 ans. Ensemble, ils partagent trois enfants : Sophie, Edward et Henry.

