Que veulent les « centristes » ? Réduire l’agenda de Biden n’est pas modéré – c’est imprudent

Il semble qu’une version du plan d’emploi et d’infrastructure du président Joe Biden soit toujours en vie et pourrait très bien être adoptée bientôt, malgré les efforts acharnés de certains des démocrates les plus louches du Congrès pour le tuer. Le Washington Post rapporte que Biden accepte de réduire la facture du prix initial de 3,5 billions de dollars à 1,9 billion de dollars, en grande partie pour apaiser les sens. Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona, deux réfractaires centristes qui ont exprimé leur conviction. que le projet de loi original est tout simplement trop gros.

Le Post décrit le nouveau numéro de Biden comme une possible « trêve entre les factions de gauche et modérées en guerre des démocrates ». Ce langage est cependant trompeur pour deux raisons majeures. Premièrement, la grande majorité des démocrates – 96%, pour être exact, un groupe qui englobe à la fois les progressistes et les modérés – soutiennent l’adoption du projet de loi original de Biden. Les récalcitrants ne sont qu’une poignée d’enfants à problèmes, dont les motivations sont souvent plus liées à l’ego et à la corruption qu’à l’idéologie. Mais tout aussi important, un tel cadrage implique à tort qu’il s’agit d’un affrontement entre les progressistes dépensiers et les modérés plus restreints fiscalement.

En réalité, cependant, Manchin et Sinema (et leurs copains à la maison) sont ceux qui sont financièrement irresponsables.

Leurs revendications sont myopes et souvent intéressées. Ils finiront par coûter au pays beaucoup plus d’argent, à court et à long terme, que ce qui serait dépensé si ce projet de loi était simplement adopté tel quel. Le projet de loi de Biden consiste à investir dans les infrastructures climatiques, sociales et de santé dont le pays a besoin pour prospérer à long terme. Et sans ces investissements, les Américains seront confrontés à de graves problèmes qui coûteront beaucoup plus d’argent à résoudre.

Ce n’est pas seulement un problème à long terme non plus.

Comme Kate Riga de Talking Points Memo l’a souligné dans un podcast la semaine dernière, le projet de loi original allait « rapporter beaucoup d’argent » en permettant à Medicare de négocier les prix des médicaments, ce qui ferait baisser le prix global de la facture. . Mais Sinema a bloqué cette disposition, clairement plus intéressée à plaire à ses donateurs de l’industrie pharmaceutique qu’à économiser l’argent des contribuables. Cela correspond à son opposition à l’augmentation de l’impôt sur les sociétés pour réduire le fardeau des contribuables ordinaires. Rien de tout cela n’est le comportement d’un « modéré » qui essaie simplement d’être financièrement responsable. Il s’agit du comportement d’une entreprise à guichets fermés qui se concentre sur l’acheminement de l’argent des portefeuilles des gens ordinaires dans les poches des personnes déjà riches.

Comme le rapporte Axios, la hausse des prix de l’industrie pharmaceutique est complètement incontrôlable. Par exemple, l’Indocin, un médicament couramment utilisé pour traiter l’arthrite, coûtait 198 $ en 2008. Le prix a depuis grimpé à 10 350 $ la boîte. Cela est largement dû au fait que Medicare est bloqué dans la négociation agressive des prix des médicaments, ce qui permet aux sociétés pharmaceutiques de facturer ce qu’elles veulent et de le facturer au contribuable. C’est de la corruption, de l’exploitation et fondamentalement du vol – et c’est ce que Sinema protège. Il n’y a rien de fiscalement responsable là-dedans.

L’opposition de Manchin aux dispositions visant à soulager le pays des combustibles fossiles et vers une énergie plus propre suit le même schéma.

Comme l’écrit Rebecca Leber de Vox, « Il n’y a rien de modéré ou de discutable sur les changements catastrophiques que les émissions mondiales provoquent sur le climat. » La hausse des ouragans, des inondations, des incendies de forêt et d’autres événements météorologiques catastrophiques provoqués par le changement climatique ne cause pas seulement d’immenses souffrances humaines. Ils sont incroyablement chers. Comme CNBC l’a rapporté en janvier, les coûts des événements météorologiques extrêmes ont coûté 210 milliards de dollars rien qu’en 2020 et, selon toutes les mesures, la situation s’aggrave rapidement. Comparez cela avec les 150 milliards de dollars sur 10 ans proposés dans le plan Build Back Better pour encourager les entreprises de services publics à passer aux énergies renouvelables – de l’argent que Manchin s’oppose à dépenser.

Il ne s’agit clairement pas d’économiser l’argent des contribuables, surtout pas dans l’État d’origine de Manchin, où les coûts des inondations sont très élevés et devraient s’aggraver encore. Les personnes qui pourraient profiter de l’inaction sont Manchin lui-même et ses amis de l’industrie de l’énergie sale. Manchin est fortement investi dans le charbon et en est devenu millionnaire. Et ses coffres de campagne sont largement remplis par l’industrie des combustibles fossiles, y compris les donateurs qui sont généralement plus associés au GOP qu’aux démocrates.

Comme pour Sinema et Big Pharma, les intérêts de Manchin ne concernent pas vraiment la responsabilité fiscale. Il s’agit d’enrichir les déjà riches au détriment des personnes qui vivent de chèque de paie en chèque de paie. Pire encore, il sacrifie l’avenir des enfants américains pour un profit à court terme.

Ce n’est pas la seule façon dont Manchin, qui a 74 ans, abandonne l’avenir des plus jeunes Américains. Manchin demande un recul drastique des propositions destinées à aider les parents à se permettre d’élever leurs enfants de manière saine, des services de garde abordables au crédit d’impôt pour enfants. Encore une fois, l’excuse pour cela est le coût, mais, comme le souligne Katrina vanden Heuvel dans le Washington Post, dépenser de l’argent pour les enfants quand ils sont jeunes finit par économiser l’argent des contribuables tout en améliorant la prospérité pour tous.

Lorsque nous sous-investissons dans les enfants, nous en payons le prix pour le reste de leur vie, à travers des dépenses plus élevées pour l’éducation de rattrapage, les soins de santé réactifs et la justice pénale. Pendant ce temps, de nombreuses études ont montré que les programmes universels de pré-K, par exemple, entraînent des taux de fréquentation des collèges plus élevés, des taux d’arrestations plus faibles, une utilisation plus faible de l’aide sociale et un chômage plus faible – tandis que les services de garde subventionnés peuvent améliorer la santé à l’âge adulte et maintenir les parents dans le la main d’oeuvre.

La véritable responsabilité fiscale exige de comprendre l’importance d’un investissement intelligent. L’argent dépensé pour les infrastructures, le développement de l’enfant et les soins de santé peut maintenant éviter aux Américains d’avoir à faire face à des factures exponentiellement plus élevées sur la route. C’est le simple bon sens, et il est peu probable que Manchin et Sinema soient si ignorants qu’ils n’aient jamais entendu l’expression « une once de prévention vaut mieux qu’une livre de remède ». Ils préfèrent simplement forcer les contribuables américains à renoncer à cette once de prévention parce qu’eux et leurs riches bienfaiteurs profitent davantage de la livre de la guérison.

Céder aux exigences de ces deux lobbyistes accros est peut-être le seul moyen pour Biden de faire adopter son projet de loi, mais cela devrait rappeler que la corruption à Washington n’est pas une préoccupation marginale. C’est une ponction financière pour tout le monde, sauf pour les Américains les plus riches qui peuvent se permettre de s’acheter un sénateur ou deux.

