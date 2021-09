Que veut Charles Hoskinson pour l’Afrique ?

in

Le fondateur de Cardano et PDG de l’IOHK, Charles Hoskinson, travaille sur de nombreuses nouvelles transactions en Afrique. Autrement dit, ils attireront des millions d’utilisateurs dans leur écosystème cette année.

À cet égard, Dynal Patel, chef de produit IOHK, a déclaré : « Cardano est une plate-forme ouverte. Cela vise à fournir une identité économique aux milliards de personnes qui en sont dépourvues. En permettant des applications décentralisées pour l’identité, la valeur et la gouvernance.

De son côté, Charles Hoskinson, souhaite que l’Afrique s’adapte à la technologie Blockchain. Plus rapide que n’importe quelle autre nation.

Charles Hoskinson travaille avec les pays africains

A retenir, lors de la conférence annuelle Blockchain Africa. Le fondateur de Cardano et PDG de l’IOHK, Charles Hoskinson, a répondu au besoin du continent en matière de technologie révolutionnaire.

En fait, Hoskinson estime que l’Afrique a de nombreuses opportunités. Mais, ils sont perdus en raison de “mauvais systèmes”.

De même, le PDG de Paxpful, Ray Youssef, a déclaré : « C’est juste un signe de ce qui va arriver. Nous commençons à peine à voir de quoi l’Afrique est capable.

IOHK cherche à moderniser le système éducatif

En particulier, Input Output Hong Kong, mieux connu sous le nom d’IOHK, aide le gouvernement éthiopien. Principalement, pour profiter de la technologie Blockchain pour modifier leur système éducatif.

Concrètement, doter les autorités éthiopiennes d’un nouveau système d’identification des élèves et des enseignants. Vérification numérique des notes et suivi à distance des performances scolaires.

De plus, cela permettra au gouvernement éthiopien de déterminer l’emplacement et les causes des mauvaises performances.

De même, Cardano pourrait fournir un débouché. Intégrer la solution de gestion des identités basée sur Cardano, Atala PRISM, dans vos opérations quotidiennes.

Soit dit en passant, Getahun Mekuria, ministre éthiopien de l’Éducation, a commenté l’initiative : « Nous pensons que la technologie Blockchain offre une opportunité clé pour mettre fin à l’exclusion numérique. Et élargir l’accès à l’enseignement supérieur et à l’emploi.

À terme, le système sera probablement lancé à la fin de cette année.

L’Afrique dans le futur

Dans le même ordre d’idées, dans un podcast récent, le directeur des opérations africaines de l’IOHK, James O’Connor, a souligné les plans de l’entreprise. Présenter les capacités technologiques de Cardano en Afrique à l’avenir.

Après tout, il a révélé que l’équipe était déjà en pourparlers avec diverses nations africaines. Et, Hoskinson rencontrera divers responsables et présidents de divers pays qui sont également intéressés par les solutions d’identité.

En fait, James O’Connor a déclaré : « Nous avons ces objectifs de haut niveau : nous voulons que 100 millions d’utilisateurs utilisent l’Atala PRISM. Nous voulons que beaucoup utilisent notre système. Nous voulons une nation de Cardano, où l’infrastructure est construite à Cardano dans un seul pays.

Au contraire, Charles Hoskinson a conclu que ces projets étaient de nature commerciale, mais qu’ils avaient une cause sociale derrière eux. Il a affirmé qu’ils réussiraient, bien que les chances d’échec les aient entravés, dans une certaine mesure.

Je dis au revoir avec cette phrase de Charles Hoskinson : « Nous devrions avoir le contrôle de l’argent dans notre poche. Et en fin de compte, nous devrions contrôler la façon dont cet argent circule.

