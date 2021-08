« Le temps, l’espace, la réalité… c’est plus qu’un chemin linéaire. C’est un prisme de possibilités infinies, où un seul choix peut se ramifier en réalités infinies, créant des mondes alternatifs à ceux que vous connaissez. Je suis l’Observateur. Je suis votre guide à travers ces vastes nouvelles réalités. Suivez-moi et réfléchissez à la question « Et si ? » »

The Watcher, exprimé par Jeffrey Wright, raconte chaque épisode de la nouvelle série d’anthologies animées de Marvel, What If…?, et commence chaque histoire avec cette introduction de style Twilight Zone. Suite à la récente conclusion de Loki, la chronologie sacrée du MCU est rompue, permettant à un nouveau multivers de chronologies et de réalités alternatives de combler le vide. Et juste au bon moment : un assaut de branches hypothétiques de l’arc narratif que nous avons appris à connaître au cours des deux dernières décennies. Et qu’est-ce qui se passerait si…? commence dans un monde où Peggy Carter prend le sérum de super-soldat au lieu de Steve Rogers, alors que l’épisode pose la question: “Et si le capitaine Carter était le premier vengeur?” Et bien que la prémisse soit assez intrigante, et bien qu’il soit très amusant de regarder Peggy lancer des véhicules Hydra, la première ne parvient finalement pas à capitaliser sur cette promesse de “possibilité infinie”. Il vous reste à la place une autre question : que veut Marvel que ce spectacle soit ?

Dans les trois épisodes qui ont été envoyés aux critiques, Et si… ? donne des résultats inégaux, comme le font souvent les séries d’anthologies. Sans donner de spoilers majeurs, la série est à son meilleur lorsqu’elle s’éloigne de ses origines cinématographiques afin de créer des scénarios originaux, et à son pire lorsqu’elle ne fait que modifier des scènes d’anciens films MCU. Et qu’est-ce qui se passerait si…? prospère quand il positionne T’Challa comme le Star-Lord voyageant dans l’espace dans une nouvelle intrigue qui n’a été présentée dans aucun film des Gardiens de la Galaxie, et il vacille quand il se concentre sur l’équipe originale des Avengers d’une manière qui commence à se sentir comme un remix étendu de la phase 1 de Marvel.

Dans le cas de la première de Captain Carter, l’épisode rechape l’intrigue de Captain America: The First Avenger à partir du moment où Steve reçoit le sérum jusqu’à son dernier adieu avec Peggy, bien qu’avec les rôles inversés et quelques autres ajustements effectués en cours de route. . Le résultat est un épisode télévisé de 30 minutes qui essaie de s’adapter à tous les rythmes principaux d’un long métrage de deux heures. Des scènes comme le crâne rouge récupérant le Tesseract en Norvège, Steve faisant jaillir Bucky et les commandos hurlants de la captivité d’Hydra, et la mission lorsque Bucky tombe du train sont tous réutilisés, avec certaines des mêmes lignes et plans reportés du film. Certains changements différencient la première de son matériel source, comme Bucky survivant à la guerre sans devenir le soldat de l’hiver et Howard Stark utilisant le Tesseract pour créer un costume semblable à celui d’Iron Man bien avant son fils. Mais entre tout le temps qu’il faut pour revisiter des scènes de The First Avenger et mettre l’accent sur le rendez-vous de danse de Peggy et Steve et le sexisme auquel une femme dans l’armée aurait été confrontée dans les années 1940, l’histoire d’origine du capitaine Carter a peu de chance d’examiner véritablement l’hypothèse proposée par l’épisode.

Malgré les lacunes de la première, cependant, cela montre toujours pourquoi la série était très attendue en premier lieu et comment elle peut s’améliorer. L’animation cel-shading s’épanouit pendant les séquences d’action, comme lorsque Peggy enfile pour la première fois son costume et son bouclier de style Captain Britain pour abattre facilement les soldats et les véhicules Hydra. Le capitaine Carter, exprimé à nouveau par Hayley Atwell, est une merveilleuse version d’un personnage qui n’a jamais reçu l’amour qu’elle méritait, car l’émission sous-estimée d’ABC Agent Carter est arrivée trop tôt et a été annulée trop tôt. Et bien que cela ait peut-être été un peu déplacé par rapport au reste du contexte de guerre de l’épisode, un moment fort de la première est la confrontation du capitaine Carter avec un énorme monstre à tentacules après avoir saisi une épée pour l’associer à son bouclier:

Capture d’écran via Disney+

L’histoire suit la structure de The First Avenger jusqu’à la fin, mais au lieu de simplement remplacer Steve par Peggy dans un combat au corps à corps avec le crâne rouge sur un navire qui s’écrase, le capitaine Carter doit combattre une créature mythique et entrer dans un autre des années de dimension avant tout autre personnage du MCU. L’étranger et le plus imaginatif Et si… ? obtient, mieux ce sera. Alors que la série devrait déjà revenir pour une deuxième saison avec le capitaine Carter d’Atwell de retour dans le giron, Marvel aura une autre occasion de s’éloigner davantage du récit de The First Avenger et, espérons-le, de lui offrir un voyage qui n’appartient qu’à elle.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? a encore de nombreuses chances de faire ses preuves dans sa première série de neuf épisodes, et chaque chronologie alternative qu’il explore indiquera à quoi cela servira pour Marvel: sera-t-il en grande partie un terrain d’essai pour de nouveaux personnages ou une avenue pour raconter des histoires originales dans un nouveau support ? Pour le Et si… ? expérimenter pour réussir par lui-même, ses créateurs devront déterminer où se situe leur série d’anthologies dans le multivers vaste et toujours croissant de Marvel.

