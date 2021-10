Que Vicente Fernández, les amours d’Alejandro Fernández

Quel Vicente Fernández, les amours d’Alejandro Fernández | PA

Si nous parlons des romances qui Alexandre Fernández qu’il a eu tout au long de sa vie, nous parlerons de très belles femmes et de pas mal de femelles, des goûts qu’il aurait incontestablement hérités de son père, Vicente Fernández.

Ce n’est un secret pour personne que Le Charro de Huentitan Il a été un vrai galant et est tombé amoureux de millions de personnes avec ses films et son chant, mais cela est allé plus loin, puisque Vicente Fernández a avoué avoir été infidèle à María del Refugio Abarca, mieux connue sous le nom de Doña Cuquita et apparemment, cela s’est produit dans plus qu’une occasion.

Malgré avoir « Tres Potrillos », des enfants dans lesquels Vicente Fernández Gómez a nommé son ranch en son honneur; La vérité est que le plus célèbre, celui avec la meilleure voix et le plus chanceux avec les femmes est Alejandro Fernández.

« Le poulain« Il est le deuxième fils du chanteur mexicain, l’aîné étant Vicente Fernández Jr. et le plus jeune Geraldo; en plus d’avoir une sœur adoptive qui fait partie de son ADN, puisqu’Alejandra est biologiquement la nièce de Doña Cuquita.

Mais si nous parlons de femmes et d’amour, nous devons parler d’Alejandro Fernández. L’interprète de Loco a comme l’une de ses romances les plus célèbres América Guinart, considérée comme son premier amour et sa seule épouse, avec qui il s’est marié en 1992. Alejandro et América ont eu trois enfants : Alejandro, Camila et América.

Dont Vicente Fernández, les amours d’Alejandro Fernández. Photo : Instagram.

Bien qu’ayant formé une belle famille, le mariage a pris fin et en 1998, El Potrillo a retrouvé l’amour dans l’actrice colombienne Ximena Díaz, avec qui il a eu ses deux plus jeunes enfants : Emiliano et Valentina. Cependant, cette relation a également pris fin des années plus tard en 2004, au milieu des rumeurs d’infidélité de la chanteuse mexicaine.

C’est la même année, en 2004, qu’Alejandro Fernández rencontre le mannequin et femme d’affaires Ayari Anaya, avec qui il entame une relation amoureuse, qui s’achève également en raison d’un point commun : l’infidélité.

Plus tard, une nouvelle et belle femme est entrée dans sa vie, Karla Laveaga, un mannequin de 20 ans plus jeune que lui et avec qui ils prétendent avoir eu une relation assez stable ; A tel point qu’il se murmure qu’après une longue séparation, ils ont repris leur relation en 2021.

Après la fin de sa relation avec Laveada, le bruit courait que Fernández retomberait entre les mains d’un mannequin, Ana Paula Valle, de 25 ans sa cadette ; Le même qu’ils soulignent, elle a participé à un clip de lui, où tout a commencé.

Sans aucun doute, il semble que ce soit Alexandre Fernández le fils qui a hérité le plus de qualités, et pas tellement, de Vicente Fernández ; Cependant, à l’heure actuelle, ce qui empêche vraiment le sommeil des adeptes de la dynastie Fernández, c’est l’état de santé de Don Vicente.

Il a été dit que le chanteur ne montre pas d’amélioration et il a même été dit que la famille avait pensé à le déconnecter ; Ceci avant que la famille ne partage que cette décision n’a jamais été prise et ils assurent que même si elle est lente, il y a une amélioration de la part de l’idole bien-aimée du Mexique.