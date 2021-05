Que voulez-vous le plus voir sur une Nintendo Switch Pro?

Il semble que la Nintendo Switch Pro se rapproche de plusieurs pas de la réalité, car Bloomberg et Eurogamer ont tous deux annoncé que Nintendo révélerait la console Pro avant le début de l’E3 le 12 juin.

On pense que la console mise à niveau remplacera le Switch standard et sera vendue aux côtés du Switch Lite. Le Switch Pro ne sera lancé qu’en septembre ou octobre, selon Bloomberg. Vous ne pourrez donc pas mettre la main dessus tout de suite s’il est effectivement révélé bientôt.

Il n’y a évidemment pas de mot officiel sur les spécifications et autres fonctionnalités, mais les rumeurs précédentes indiquaient un chipset Nvidia Tegra actualisé, la prise en charge du DLSS pour un gameplay 4K amélioré via le dock et un écran OLED.

Qu’est-ce que vous aimeriez le plus voir d’une Nintendo Switch Pro? C’est ce que nous demandons dans ce sondage. Alors faites-le nous savoir en votant ci-dessous ou en laissant un commentaire!