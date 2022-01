Que voulez-vous voir d’Apple en 2022 ?

Dans notre guide À quoi s’attendre que nous avons partagé hier, nous avons passé en revue tout ce que nous attendons d’Apple en 2022 sur la base des rumeurs de produits actuelles et des données de sortie historiques.



De nouveaux modèles d’iPhone 14 avec une caméra perforée et sans encoche sont une possibilité, et nous pourrions voir des iMac et des Mac mini en silicium Apple plus puissants. Les AirPods Pro de deuxième génération arrivent et un MacBook Air considérablement repensé se profile à l’horizon. Les rumeurs suggèrent également que 2022 est l’année où nous pourrions voir le premier produit AR/VR dédié d’Apple avec le lancement d’un casque de réalité mixte qui devrait coûter plus de 3000 $.

Nous savons ce que nous pensons voir d’Apple en 2022, mais nous voulons entendre la communauté MacRumors. Que voulez-vous voir Apple sortir cette année ?

Y a-t-il de nouvelles fonctionnalités que vous espérez voir dans iOS 16 ou macOS 13 ? De nouvelles fonctionnalités iPhone ? Qu’espérez-vous retirer du casque AR/VR d’Apple ?

Faites-nous savoir ce que vous voulez voir dans les commentaires et consultez notre guide À quoi s’attendre pour un aperçu de toutes les rumeurs actuelles. Nous en apprendrons plus sur les plans de produits 2022 d’Apple au cours des premiers mois de l’année, et comme d’habitude, nous aurons une couverture approfondie de toutes les rumeurs ici sur MacRumors.com.

Nos forums MacRumors constituent également une excellente ressource et une excellente communauté pour discuter des produits à venir et des rumeurs, et avec une nouvelle catégorie de produits et quelques changements passionnants «iPhone» prévus pour 2022, ou les forums sont l’endroit idéal pour toutes les discussions liées à Apple.

Merci à nos lecteurs et aux membres de notre forum d’avoir fait de MacRumors le site numéro un pour les nouvelles, les rumeurs et les conseils Apple sur le Web. MacRumors a célébré son 21e anniversaire cette année, et tout cela grâce à nos lecteurs dévoués. Nous attendons avec impatience une autre année de rumeurs en 2022. Bonne année !

