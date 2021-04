«Que vous souciez-vous si votre voisin en a un ou pas? ⋆ 10z viral

Ce sont les types de choses qui indiquent une maladie profonde dans son corps politique, qui se traduit alors par une maladie profonde dans le corps des citoyens.

Avec le recul, il a fallu des dizaines de facteurs pour amener les MAGA à rejeter tout ce qui est sensé à propos du COVID, dans la mesure où ils n’ont jamais semblé admettre que c’était une grande préoccupation, même au début de janvier 2021, alors que nous perdions près de 5000 Américains par jour. . C’est terrifiant à contempler, mais l’un des facteurs les plus importants qui ont conduit à des centaines de milliers de morts aurait pu être la vanité du chef de MAGA, qui l’a empêché d’approuver les masques universels, et pourtant personne ne le contestera même vraiment.

C’était alors. Maintenant, nous avons ce qui peut être considéré comme un «remède» sociétal, donc sûrement toute personne sensée, sûrement un sénateur américain, est d’accord, n’est-ce pas? Bien sûr que non.

Bien sûr, nous avons un sénateur MAGA qui ne comprend pas vouloir faire vacciner rapidement tout le monde. Devons-nous même dire que c’est le «sénateur le plus trompeur», peut-être le sénateur le plus stupide (peut-être redondant)? Ron Johnson est tellement MAGA que la paranoïa est réelle, pas posée, et nous nous sommes toujours demandé si quelqu’un lui chuchotait à l’oreille de loin à l’Est, quelqu’un qui veut que ce pays soit affaibli par tous les moyens possibles.

Il ne comprend pas pourquoi ces vaccins sont si importants:

Le sénateur Ron Johnson (R-Wisc.) Jeudi a remis en question la «grande poussée» pour s’assurer que tout le monde est vacciné contre le coronavirus, le mettant en désaccord avec nombre de ses collègues républicains du Sénat qui ont tenté de combler l’écart partisan dans les taux de vaccination.

Dans une interview avec l’animatrice de radio conservatrice du Wisconsin, Vicki McKenna, elle-même sceptique du vaccin contre le coronavirus, Johnson s’est lancée dans une condamnation des «passeports vaccinaux», une information d’identification qui permettrait aux entreprises de vérifier le statut vaccinal. Au milieu d’une pandémie, plaider pour une distribution plus limitée de vaccins est à peu près le comble de la sottise.

Mais Johnson est également allé plus loin, déclarant qu’il voit «Aucune raison de pousser les vaccins sur les gens», arguant que leur distribution devrait être «limitée» aux personnes les plus vulnérables au coronavirus, et demandant, «si vous avez un vaccin, très honnêtement, que vous souciez-vous si votre voisin en a un ou non ? »

Johnson a dit qu’il était «Devenir très méfiant» de la «grande poussée pour s’assurer que tout le monde reçoit le vaccin», affirmant que ce n’est «pas un vaccin entièrement approuvé», mais aussi que le fait qu’il soit efficace à 95% signifie que seul un nombre limité de personnes doit être vacciné.

Très suspect ?? C’est un foutu virus aéroporté qui se transmet facilement !! Faire vacciner «la moitié» des personnes ne sert presque à rien en termes d ‘«ouverture» de la société. De plus, faire vacciner la moitié des personnes invite le petit virus à continuer à muter, comme le fera une bonne petite flèche évolutive, et comme cela se passe déjà en Inde, en Grande-Bretagne et en Thaïlande, et si on ne l’étouffe pas aussi vite que possible. , il évoluera au point de vaincre le vaccin, c’est plus contagieux, peut-être plus mortel.

Il suffit de se demander qui ou quoi étouffait réellement le pays en 2020, était-ce le virus COVID ou était-ce la paranoïa déformée du droit MAGA qui a causé plus de morts? Lisez ci-dessus, car Ron Johnson plaide fermement en faveur de MAGA.

Paix, vous tous

Jason

Jason