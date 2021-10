Quedan horas… Robot aspirateur Roomba por 200€ menos, ¡corre!

Cuando hablamos de robots aspiradores, no hay ninguna duda que the familia Roomba del fabricante iRobot es una de las plus populares y demandadas. Su gran catálogo dispone de un montón de modelos, todos ellos muy completos y que ofrecen un gran resultado de limpieza. En este caso, el Roomba e6192, que es el modelo que destacamos con esta oferta, es un aspirador capaz de desincrustar, aspirar y atrapar toda la suciedad que se encuentra a su paso.

Résultat incroyable de limpieza

Para ello, está equipado con un potente sistema de limpieza en tres fases que utiliza dos cepillos de goma multisuperficie y una aspiration de alta potencia. Además, está equipado conjunto de sensores inteligentes y avanzado que le permite desplazarse por debajo de algunos muebles, así como evitar ciertos peligros como escaleras o balcones.

Gracias a su función Détection de saleté, este robot aspirateur Roomba e6192 es capaz de detectar las zonas plus sucias o transitadas de nuestro hogar para realizar una limpieza mucho plus exhaustiva en esas zonas. Un robot aspirador que es capaz de aprender como nos gusta limpiar y que nos puede hacer ciertas sugerencias de limpieza, proponiéndonos ciertos horarios de limpieza o realizarlas con mayor frecuencia en épocas de alergias o cuandostra muda el pelo.

Por si fuera poco, es un robot aspirador que podemos controlar desde el móvil a través de su propia app, pudiendo elegir el modo de limpieza o programando la hora a la que queremos que realice la limpieza cada día. También es un modelo compatible con el asistente de Google et Alexa, por lo que podemos pedirle que se ponga a limpiar con un simple comando de voz.

Ofertón para el robot aspirateur Roomba e6192

Un modelo muy completo cuyo precio oficial es de 499 euros y como os adelantábamos anteriormente, ahora es posible conseguirlo con un interesantísimo descuento. Concretamente, la oferta ofrece un 40% de suite, lo que supone un ahorro de nada más y nada menos que de 200 euros, por lo que su precio final se queda en 299€.

El plazo de entrega es de unos tres días hábiles con gastos de envío gratis, salve que seamos clients Amazon Prime, que entonces podremos recibir el robot aspirador al día siguiente. Como indicábamos, se trata de una oferta Top de Amazon que tiene las horas contadas, ya que finaliza esta misma noche a las 23:59 horas, por lo que si estás interesado, debes darte prisa para realizar tu pedido.