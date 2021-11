Queen a averti que la décision de la Barbade de l’abandonner « rouvrira le dialogue sur le républicanisme | Royale | Nouvelles

Le Dr Tennyson Joseph, chef du département du gouvernement, de la sociologie et du travail social de l’Université des Indes occidentales, campus de Cave Hill, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’un niveau d’intérêt plus élevé soit payé dans ces juridictions suite à l’engagement de la Barbade. Il a fait ces commentaires lors d’une présentation pour l’Institut Simon Bolivar pour la paix et la solidarité entre les peuples. Le Dr Joseph a déclaré : « Ce que nous pouvons dire, c’est que la décision de la Barbade devrait avoir et pourrait avoir et pourrait avoir des effets dans d’autres pays anglophones des Caraïbes.

« Je suggère que cela rouvrira le dialogue sur le républicanisme dans les pays qui ont suspendu la décision en raison de revers antérieurs ou par souci de timing politique.

« La décision de la Barbade de le faire par une simple loi du Parlement à la majorité des deux tiers, sans recours au référendum ou à d’autres méthodes de division politique, a fourni un exemple aux autres gouvernements caribéens.

« Nous avons montré un chemin facile vers le républicanisme.

«Je voudrais suggérer qu’il est très probable que le moment est venu où d’autres gouvernements des Caraïbes entameront le processus de transition formelle vers le statut républicain.

LIRE LA SUITE: La rangée du Souvenir du prince Harry démantelée: « Ce n’est pas personnel! »

« Ils commenceront à écarter le monarque britannique de leur chef d’État.

« La Barbade étant largement considérée comme la « petite Angleterre » des Caraïbes, passant au statut républicain et le faisant sans aucune opposition externe et interne majeure au processus, la scène et l’exemple ont été préparés pour les autres gouvernements des Caraïbes qui ont exploré une initiative similaire, de le faire avec un simple acte du parlement. »

Le Dr Joseph a déclaré que la décision de la Barbade de devenir une république était également un signe révélateur du déclin du pouvoir et de l’influence de la Grande-Bretagne dans les Caraïbes.

Il a ajouté : « Il est également vrai que le passage au républicanisme à la Barbade se déroule dans un contexte de déclin de la puissance britannique dans la région.

A NE PAS MANQUER

« S’il est vrai que le déclin britannique dans la région des Caraïbes est depuis longtemps un processus en formation, il a fallu très longtemps aux gouvernements anglophones des Caraïbes pour entamer pleinement le processus d’ajustement de leurs relations étrangères et de leurs systèmes politiques internes à la réalité du déclin du pouvoir politique britannique dans la région.

« Le changement de puissance mondiale avec la montée de la Chine et le déclin progressif de la puissance britannique ont entraîné une réduction de l’importance du Commonwealth et une diminution générale de la connexion britannique dans la vie politique et économique des Caraïbes. »

La Barbade est une île des Caraïbes orientales d’environ 280 000 habitants.

L’île dépend fortement de l’industrie du tourisme pour son économie.

Le chômage sur l’île en 2020 était proche de 13%.

Le pays a actuellement un Premier ministre qui recueille le soutien populaire.

Le Premier ministre Mia Mottley est déterminé à transformer la nation en une république parlementaire.