Queen a averti qu’elle ne reverrait peut-être plus jamais Meghan Markle ou Archie | Royal | Nouvelles

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré qu’il y avait un «danger très réel»: la monarque de 94 ans ne reverra plus jamais son arrière-petit-fils ni ne rencontrera sa future arrière-petite-fille. M. Dampier a également prédit que la duchesse de Sussex, qui attend une fille cet été, ne reviendra pas au Royaume-Uni.

Et l’expert royal a qualifié de “grossièrement injuste” que le père de Meghan, Thomas Markle, n’ait jamais rencontré son petit-fils de deux ans.

M. Dampier a déclaré au Sun: «Je pense qu’il y a un danger très réel que la reine ne reverra plus jamais Archie ou ne reverra jamais sa nouvelle arrière-petite-fille, ce qui est tragique.

«Je ne vois pas comment quand ils [Meghan and Harry] continuez sur la compassion et les problèmes familiaux, mais ne laissez pas leur grand-père ou arrière-grand-mère voir Archie.

«Harry n’a jamais rencontré Thomas Markle et il n’a jamais vu son petit-fils – je pense que c’est vraiment injuste.»

M. Dampier a ajouté qu’il était “tout à fait possible” que la reine ne revoie pas l’ancienne actrice Meghan.

Il a dit: “Je ne pense pas qu’elle reviendra jamais au Royaume-Uni.”

Le duc et la duchesse de Sussex vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales l’année dernière.

Le prince Harry est retourné en Grande-Bretagne le mois dernier pour la première fois depuis Megxit pour les funérailles du prince Philip.

Harry a également frappé la famille royale lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert plus tôt ce mois-ci.

Le duc a comparé la vie en tant que membre de la famille royale à “un mélange entre le Truman Show et le fait d’être dans un zoo”.

Il a également révélé en tant que jeune homme qu’il ne voulait pas être un royal en activité.

Et il a semblé suggérer que son père, le prince Charles, la reine et le duc d’Édimbourg avaient échoué en tant que parents.

Harry a dit qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance génétiques» pour le bien de ses propres enfants.

À propos du prince de Galles, il a ajouté: “Il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants?”

Le duc s’est à nouveau exprimé dans sa série documentaire Apple TV + sur la santé mentale, The Me You Can’t See, qui est sortie aujourd’hui.