Queen a conseillé d’abandonner sa boisson préférée en raison de problèmes de santé –  » Cela semble un peu injuste  » | Royale | Nouvelles

Les médecins ont suggéré à la monarque de 95 ans de renoncer à sa boisson préférée en soirée pour assurer sa santé pour les prochaines célébrations du jubilé l’été prochain. Alors que la reine est en bonne santé physique, manquer sa boisson préférée n’est qu’une précaution, ont déclaré des sources.

Les fans royaux ne seront peut-être pas surpris que le monarque partage son verre préféré avec le célèbre espion 007.

Vanity Fair a découvert que les conseillers de la reine lui avaient conseillé de sauter son martini du soir préféré afin d’être en pleine forme pour son emploi du temps chargé d’automne et avant les célébrations de son jubilé de platine en juin prochain.

« On a dit à la reine d’abandonner son verre du soir qui est généralement un martini », a déclaré un ami de la famille à la publication.

« Ce n’est pas vraiment grave pour elle, elle n’est pas une grande buveuse mais il semble un peu injuste qu’à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l’un des rares plaisirs. »

LIRE LA SUITE: Le prince William rend un hommage touchant au prince Philip dans une interview à la BBC

Les célébrations comprendront un jour férié de quatre jours qui aura lieu du 2 au 5 juin 2022.

L’événement coûterait 15 millions de livres sterling et débutera avec Trooping the Color et un concert en direct de Platinum Party au Palace qui se tiendra au palais de Buckingham.

Oliver Dowden, le secrétaire à la Culture, a commenté les célébrations à venir : « Le jubilé de platine de Sa Majesté sera un moment vraiment historique – et qui mérite une célébration inoubliable.

« Nous pouvons tous nous attendre à un week-end spécial de quatre jours pour le jubilé, au cours duquel nous organiserons un spectacle spectaculaire unique dans une génération qui mélange le meilleur de la splendeur cérémonielle britannique avec un art et une technologie de pointe.

« Cela rassemblera la nation entière et le Commonwealth dans un hommage approprié au règne de Sa Majesté. »