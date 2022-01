Queen a conseillé d’aller à Sandringham après avoir accueilli le Nouvel An: « J’avais hâte » | Royale | Des nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a choisi de rester au château de Windsor et a eu une célébration beaucoup plus petite que la normale en raison des inquiétudes suscitées par la propagation de la variante du coronavirus Omicron. Le prince Charles et Camilla, ainsi que les Wessex, étaient à Windsor ce jour-là, de sorte que la reine ne serait pas seule pour son premier Noël sans son mari bien-aimé, le prince Philip. Habituellement, la famille royale se réunit tous à Sandringham pour une période festive qui est bien programmée et qui se déroule comme sur des roulettes.

La reine reste ensuite à Norfolk jusqu’au 6 février, date anniversaire de la mort de son père, également connue sous le nom de jour de son adhésion, lorsqu’elle est devenue reine.

Elle marque la journée en privé avant de retourner au palais de Buckingham pour commencer le programme chargé d’engagements de l’année.

Cependant, cette année a commencé différemment, car elle a plutôt passé Noël et le Nouvel An à Windsor.

Cela dit, le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers, a expliqué que la reine avait très hâte d’aller à Sandringham et voudra y retourner quand elle le pourra.

LIRE LA SUITE: Queen a mis en garde contre une «pilule amère à avaler» en 2022 avant Jubilee

Pod Save the Queen est hébergé par Zoe Forsey et met en vedette M. Myers.

Dans un épisode de Noël la semaine dernière, il a déclaré: « Je suis sûr que la reine voudra retourner à Sandringham à un moment donné et perpétuer la tradition, elle n’a certainement pas eu la chance d’y aller l’année dernière.

«Et elle l’attendait avec impatience.

«Elle avait voyagé en novembre, elle rencontrait et parlait avec le personnel, non seulement lorsqu’elle était là, mais aussi au téléphone et par l’intermédiaire de ses assistants, pour s’assurer que tous les préparatifs étaient faits.

Habituellement le jour de Noël, Sa Majesté se rend à un service privé le matin, avant de se rendre avec toute la famille à l’église Sainte-Marie-Madeleine à 11h, où se rassemblent des centaines de sympathisants.

Cette année, il n’y a pas eu de marche ou de rencontre publique dans l’église, mais les photographes ont été autorisés à l’intérieur du domaine et ont pris des photos du prince Charles et de Camilla, du prince Edward et de Sophie, ainsi que du duc et de la duchesse de Gloucester alors qu’ils entraient à l’intérieur de St George’s Chapelle pour un service du matin.

Cependant, la reine n’était pas présente.

La princesse Anne n’est pas allée à Windsor, probablement parce que son mari Timothy Laurence a été testé positif pour Covid quelques jours seulement avant Noël.

La fille unique de la reine a été nommée la royale la plus travailleuse en 2021, ce qui signifie qu’elle a effectué le plus d’engagements tout au long de l’année.

C’est un titre qu’elle détient depuis de nombreuses années.

Une autre « victime de Covid » a été le déjeuner de Noël au palais de Buckingham, qui a généralement lieu environ une semaine avant le grand jour.

Ce déjeuner est destiné à la famille élargie qui ne se rend pas nécessairement à Sandringham mais souhaite avoir l’opportunité de retrouver ses proches.

Cependant, celui-ci a été annulé pour la même raison : éviter qu’il ne s’agisse d’un événement dit « superspreader » et protéger les nombreuses personnes âgées qui seraient présentes.

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.